Cuba acusa a EU de "extorsionar" a países de América Latina para asfixiar su economía

El canciller cubano Bruno Rodríguez acusó este jueves al gobierno de Estados Unidos de presionar y "extorsionar" a países de la región para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana, en una práctica que busca "asfixiar" la economía de la isla.

Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana pusieron fin en lo que va del año a esos acuerdos que permitieron el despliegue de médicos cubanos, en algunos casos durante más de 25 años. Según datos oficiales, en 2025 unos 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

"El gobierno de EU persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas en diversos países, bajo pretextos mendaces", señaló Rodríguez en X.

El jefe de la diplomacia cubana destacó que "los objetivos del gobierno estadounidense y la campaña diplomático-mediática que desarrolla son continuar cercando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo de Cuba".

El pronunciamiento de Rodríguez se produce dos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicara el martes un informe denunciando graves violaciones de derechos humanos en dichos programas, como retenciones salariales a los participantes, amenazas de penas de prisión de hasta ocho años para quienes las abandonen o confiscación de pasaportes.

Rodríguez insistió en que las brigadas médicas de su país "cumplen labores solidarias en lugares de difícil acceso; ayudan al desarrollo de sistemas de salud con recursos humanos de experiencia; y su personal es contratado de forma voluntaria, legal y soberana", bajo normas internacionales.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas de la isla de gobierno comunista, con 7,000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.