IA de Amazon genera 15,000 millones de dólares: Andy Jassy

Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, escribió este jueves en una carta dirigida a accionistas que los servicios de Inteligencia Artificial (IA) de su unidad de computación en la nube están generando ingresos anualizados de más de 15,000 millones de dólares, aliviando las preocupaciones sobre el aumento del gasto la empresa en su impulso a la IA.

Esta cifra, basada en los resultados del primer trimestre, representa aproximadamente el 10% de los ingresos anuales de Amazon Web Services (AWS), su unidad de computación en la nube, que ascienden a 142,000 millones de dólares.

La noticia impulso casi 5% el precio de las acciones del gigante del comercio electrónico en Wall Street hasta los 232.30 dólares rumbo al cierre de las cotizaciones, y se encamina a registrar su mejor día en Bolsa desde el 31 de octubre del año pasado cuando sus títulos subieron 9.58 por ciento.

En lo que va del presente año los papeles de Amazon presentan un avance cercano a 1 por ciento. Es la segunda empresa con mejor rendimiento, detrás de Alphabet, matriz de Google, dentro del selecto grupo de las Siete Magníficas.

Al igual que otras empresas tecnológicas y de semiconductores, Amazon está bajo presión para demostrar que su inversión en IA dará frutos. La compañía proyectó un gasto de capital de 200,000 millones de dólares para este año centrado en inteligencia artificial.

"No estamos invirtiendo por una corazonada", dijo Jassy. "De la inversión de capital en AWS que esperamos realizar en 2026, gran parte de la cual se monetizará en 2027-2028, ya contamos con compromisos de clientes para una parte sustancial”, añadió.

De acuerdo con el directivo aún es pronto, pero el impulso actual posiciona a AWS como líder en infraestructura de IA.

Chip personalizado

Jassy también señaló el rápido crecimiento del negocio de chips personalizados de Amazon, a medida que las grandes empresas tecnológicas desarrollan sus propios procesadores para reducir la dependencia de los semiconductores de NVIDIA.

Amazon comenzó a ofrecer su chip de IA Trainium 3 a principios de este año. Jassy afirmó que el chip ofrece una mejor relación precio-rendimiento que las unidades de procesamiento gráfico comparables. Anthropic, creadora del modelo de IA Claude, es uno de sus principales clientes.

"Prácticamente toda la IA hasta ahora se ha desarrollado con chips de NVIDIA, pero se está produciendo un cambio", escribió Jassy.

Por su parte, las acciones de NVIDIA subieron alrededor de 1% en 183.72 dólares.

La carta del directivo señaló que el negocio de chips de la compañía, que incluye procesadores Graviton, chips de IA Trainium y tarjetas de red Nitro, ha duplicado su tasa de ingresos anualizados a más de 20,000 millones de dólares, desde los 10 mdd que la compañía reveló con sus resultados del cuarto trimestre de 2025.