Gobierno anuncia reducción del 41% en homicidios diarios en México

El Gobierno federal informó que la incidencia delictiva en el país mantiene una tendencia a la baja, particularmente en el delito de homicidio doloso, que registró una reducción de 41% en su promedio diario entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 a 51.4 casos, lo que equivale a 35 víctimas menos por día en ese periodo.

Además, destacó que marzo de 2026 se posicionó como el mes con menor nivel de homicidios en los últimos 11 años, mientras que el primer trimestre del año también registró el promedio más bajo desde 2015, con 50.8 casos diarios.

Concentración del delito en siete estados

El informe señaló que siete entidades concentran poco más de la mitad de los homicidios dolosos en el país. Entre ellas destacan:

Guanajuato, con el 9.2% del total nacional

Chihuahua, con 8.3%

Baja California, con 8%

Morelos, con 6.4%

Guerrero, con 6.3%

Estado de México, con 5.9%

Oaxaca, con 5.9%

En el caso de Guanajuato, una de las entidades con mayor incidencia histórica, se reportó una caída del 63% en el promedio diario de homicidios entre febrero de 2025 y marzo de 2026.

Reducciones destacadas en entidades

El reporte también subraya descensos relevantes en distintas regiones del país: Baja California, reducción de 42%; Estado de México, caída de 54%; Nuevo León, disminución de 74%; Quintana Roo, reducción de 74% y Zacatecas, baja de hasta 89%

Sobre el caso de Sinaloa, se indicó que aunque se registró un repunte en 2025 por conflictos entre grupos del crimen organizado, las autoridades reportaron una disminución del 63% desde el pico más alto hasta marzo de 2026.

Caen delitos de alto impacto

En cuanto a delitos de alto impacto, el informe indicó una reducción de 52% en el promedio diario entre 2018 y el primer trimestre de 2026, alcanzando el nivel más bajo en nueve años.

Al comparar el primer trimestre de 2025 con el de 2026, se observaron disminuciones en la mayoría de estos delitos:

Feminicidio: -14.9%

Secuestro : -36%

: -36% Extorsión : -17.7%

: -17.7% Robo con violencia : -18.2%

: -18.2% Robo de vehículo con violencia: -27%

El único ilícito que mostró un incremento, en el periodo medido, fue el robo a casa habitación con violencia, con un alza de 2.2 por ciento.