La Profeco, lista para defender los derechos de las personas consumidoras durante el Buen Fin

Mil 196 personas servidoras públicas se mantendrán atentas para proteger los derechos de la población consumidora

Ante la 15ª edición del Buen Fin, la mayor campaña comercial del año, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la población consumidora que desplegará un operativo nacional para garantizar la defensa de sus derechos.

Durante los cinco días que durará la campaña, participarán un total de mil 196 personas servidoras públicas de la Procuraduría, de ellas 154 de oficinas centrales y mil 350 de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs) distribuidas en todo el país.

Se instalarán 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor afluencia en el país y se mantendrá presencia activa en 337 centros comerciales con brigadas itinerantes, para supervisar que los comercios participantes respeten las ofertas y promociones que ofrezcan.

La Profeco también invita a la población consumidora a reflexionar sobre sus compras, pensar en si realmente necesita un producto o servicio o puede prescindir de él.

Se sugiere destinar un presupuesto, realzar una lista de las necesidades, adquirir solo lo indispensable para evitar gastos que afecten la economía familiar.

Comparar proveedores y precios siempre será de gran ayuda y para ello la Procuraduría recuerda que cuenta con herramientas como el Quién es Quién en los Precios (QQP) https://elbuenfin.profeco.gob.mx/ donde pueden encontrar los precios de más de 3 mil productos.

También pueden consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales mediante el que las y los consumidores pueden saber si los sitios de los proveedores de comercio digital cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor https://burocomercial.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/

Ya sea en compras físicas o en línea, es importante que las y los consumidores revisen ofertas y promociones, como meses sin intereses, bonificaciones en pagos con efectivo o con algunas tarjetas bancarias.

También es importante que consulten los términos y condiciones de las garantías de los productos, bienes o servicios adquiridos, y revisar las políticas de cambio o devolución.

Para cualquier aclaración, cambio o devolución es muy importante que las y los consumidores guarden sus comprobantes de pago.

En caso de que algún proveedor no cumpla con lo ofrecido la Profeco pone a disposición de la población consumidora el Teléfono del Consumidor (Telcon) al 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana al 800 962 8000 (lada sin costo para el interior de la República).