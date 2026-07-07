Presentarán informe sobre captura del Mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes 7 de julio su gobierno presentará en la conferencia matutina un informe sobre la captura de Ismael el Mayo Zambada, con el propósito de esclarecer la actuación de autoridades estadounidenses y las consecuencias que tuvo ese operativo, al sostener que el combate al crimen organizado no puede justificar actos de injerencia que vulneren la soberanía nacional.

Además, adelantó que la exposición incluirá una línea del tiempo sobre los hechos relacionados con la detención del presunto líder del Cártel de Sinaloa, así como información sobre la comunicación que sostuvieron en su momento las autoridades de Estados Unidos con el gobierno mexicano y lo que, dijo, surgió posteriormente a partir de investigaciones periodísticas y del trabajo realizado por su administración.

“Es muy importante hablar sobre este tema, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos, al mismo tiempo, la soberanía, y tienen que esclarecerse hechos”, afirmó.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo no es defender a Zambada, quien recordó enfrenta órdenes de aprehensión en México, sino aclarar la forma en que se llevó a cabo su captura y determinar si existieron inconsistencias entre la información proporcionada por las autoridades estadounidenses y lo que presuntamente ocurrió.

La titular del Ejecutivo federal señaló que el informe abordará el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2024, cuando se registró la captura, además de reconstruir el intercambio de información entre ambos gobiernos.

Asimismo, indicó que se presentará lo que declaró entonces el embajador de Estados Unidos en México sobre el caso y se contrastará con la información que actualmente ha salido a la luz.

También adelantó que se analizará el impacto que tuvo la captura en la disputa interna del grupo criminal y sus repercusiones en Sinaloa, además de abordar lo que calificó como la protección que Estados Unidos otorgó a una de las facciones del cártel, pese a que posteriormente las organizaciones criminales fueron catalogadas como terroristas.

“No puede justificarse la invasión, la injerencia, no la puede justificar. Nosotros colaboramos porque somos países iguales, pero una cosa es la cooperación y otra la intervención”, subrayó.