Autos chinos en México, imparables

Los autos importados desde China continúan ganando terreno en su participación de mercado en México.

Los autos chinos están inmersos en una carrera de máxima velocidad.

Irrumpieron con abundante oferta, variedad, innovación tecnológica y precios más bajos.

En parte, son los artífices del fenómeno que vive el mercado local, en el que los precios de los autos están por debajo del índice inflacionario.

Los consumidores están aprovechando la ventana de oportunidad, magnificada por el crédito o financiamiento.

A la fecha, el porcentaje de autos nuevos que se venden en México a través de financiamiento es de entre 74 y 77%.

¿Aranceles más altos?

La importación de autos chinos, no se ha frenado, ni con la imposición, a partir del primero de enero de este año 2026, de aumentos de 15-20% y hasta 50%, a los aranceles que tienen que pagar.

El incremento a los aranceles a los autos chinos lo impuso el gobierno mexicano como parte del Paquete Económico 2026 con el propósito de proteger la industria automotriz nacional y la inversión ante el fuerte crecimiento de las importaciones chinas.

Las marcas de autos se protegieron y aceleraron sus importaciones antes de que entrara en vigor el aumento y lograron amortiguar el impacto inmediato, aunque en el primer mes del año, sí se registró una fuerte reducción de importaciones.

Con todo y aranceles, los autos importados desde China, siguen con el pie en el acelerador y avanzan de manera sigilosa.

Más ventas, en sigilo

Aunque formalmente algunas de las marcas más importantes no reportan su información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con cálculos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), presidida por Guillermo Rosales, al cierre del mes de junio marcaron una diferencia de casi 10 mil autos (9,292) y para el cierre del primer semestre del 2026, de poco más de 50 mil vehículos vendidos.

Entre las marcas que no reportan sus cifras están: BYD, GAC, Chirey, Omoda y Tesla.

Si se le agregan los autos que calcula la AMDA que vendieron las marcas chinas que no reportan sus cifras, al cierre del mes de junio, la cantidad de autos vendidos en México es de 136 mil 128 unidades, superior en 9 mil 292, a los 126 mil 778 que reporta INEGI.

Mientras que la cantidad de autos vendidos al final del primer semestre de este año 2026, es de 805 mil 005 unidades, ó 50 mil 611 autos más, respecto de los 754 mil 394 vehículos vendidos reportados a INEGI.

Del 6% al 22%, en seis años

Para los primeros cinco meses de este 2026, según cálculos del gremio distribuidor, la venta en el mercado mexicano de producto manufacturado en China (incluye a marcas chinas y ensamblados en ese país) representa un 22.8% del total.

Cifra superior al 20.1% al cierre del 2025.

Los autos importados desde China han tenido un dinámico crecimiento a partir del año 2018, cuando comenzó a masificarse su venta en el mercado local.

En el 2018 su participación de mercado era del 6.3%

Las principales marcas chinas o de origen chino que venden autos en México son alrededor de 25-27 aunque en realidad son una decena las que predominan.

El ranking, el top five, por participación de ventas, con datos al primer semestre de este 2026, coloca a MG Motor, en el liderazgo.

En mayo superó los 22 mil 900 vehículos vendidos en el año con un crecimiento interanual del 17.2% en el acumulado de ventas enero-mayo.

Geely ha registrado un crecimiento explosivo de más del 250 y 283% en algunos periodos. BYD es el líder en electrificados; híbridos y eléctricos; Changan registra un crecimiento sólido de doble dígito o más y Chirey/Omoda/Jaecoo ha avanzado notablemente.

Chiyrey abrió su tienda oficial en Mercado Libre. Esta plataforma es utilizada por cada vez más marcas.

Transparencia, AMDA

La AMDA ha sido consistente en señalar la falta de transparencia de algunas de las marcas chinas porque desde su punto de vista distorsiona el reporte del mercado, impide una visión completa y afecta la toma de decisiones de bancos, gobierno y empresas.

La entrega de información sigue siendo voluntaria por falta de una Norma Oficial Mexicana que las obligue.

Amda se pronuncia a favor del establecimiento de una NOM y un código de ética sectorial como el que operaba antes de 2018 en la AMIA.

Atisbos

El comportamiento del mercado de autos ligeros, está teniendo un ciclo muy positivo para los consumidores. La competencia, está logrando que los compradores tengan ventajas. La participación creciente de los autos chinos representa una oportunidad no sólo de renovación de la planta vehicular sino de un avance importante en la innovación tecnológica al alcance de más personas a menores precios. La transparencia de la información, es el elemento pendiente a resolver. Veremos.