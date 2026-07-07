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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 7 de julio del 2026.

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Redacción El Economista

Palomitas

El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará su libro La nueva legislación por el agua, una obra que compila la evolución histórica de la política hídrica y analiza la reforma constitucional de 2025. El coordinador de Morena calificó la nueva Ley de Aguas como un "punto de partida" y no una solución definitiva ante la crisis, planteando que la seguridad hídrica debe ser el eje articulador de la soberanía nacional.

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