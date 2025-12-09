Presenta secretario Mario Delgado Carrillo Programa de Trabajo para la Educación de la Primera Infancia 2025-2030

Contempla ampliar la cobertura; fortalecer el primer grado de preescolar; elevar la calidad del servicio, y establecer una ruta de acompañamiento y evaluación, informó.

Refrenda SEP compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el pleno desarrollo de la Primera Infancia: secretario Mario Delgado Carrillo.

La Reunión Nacional para la Primera Infancia tiene como objetivo arrancar la mesa de trabajo para construir un acuerdo intersectorial en favor de la educación y los cuidados de la primera infancia 2025-2030, subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez.

En el marco del Pacto por la Primera Infancia como un compromiso central del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó el Programa de Trabajo para la Educación de la Primera Infancia 2025-2030, que coloca a la niñez en el corazón del proyecto humanista de México.

En el marco de la Reunión Nacional para la Primera Infancia realizada en el salón Iberoamericano del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delgado Carrillo señaló que la reforma al artículo tercero constitucional de 2019 convirtió la educación inicial en un derecho y en una obligación del Estado; explicó que esta transformación permitió reorganizar sistemas, ampliar servicios y construir un Marco Curricular moderno sustentado en los derechos de las niñas y los niños.

Informó que el Programa de Trabajo para la Educación de la Primera Infancia 2025-2030, fue elaborado por especialistas y organizaciones civiles, y señaló que sus metas son ampliar la cobertura; fortalecer el primer grado de preescolar; elevar la calidad del servicio, y establecer una ruta de acompañamiento y evaluación.

Resaltó que la atención a la infancia debe enlazar salud, nutrición, protección, crianza y bienestar emocional para garantizar una mirada integral; subrayó el compromiso de fortalecer los servicios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y asegurar que la educación inicial sea cercana, flexible y culturalmente pertinente para cada comunidad.

Delgado Carrillo reconoció la participación de entidades, dependencias federales, municipios, academia y sociedad civil, y afirmó que la transformación educativa requiere una comunidad unida que coloque a la niñez al centro y concluyó que ninguna niña ni niño debe quedar al margen en la construcción de la República de la Niñez.

A su vez, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, comentó que la Reunión Nacional para la Primera Infancia tiene como objetivo arrancar la mesa de trabajo para construir un acuerdo intersectorial en favor de la educación y los cuidados de la primera infancia 2025-2030.

Explicó que los trabajos avanzarán mediante cuatro ejes estratégicos: gobernanza e intersectorialidad; modelos de atención y cuidado infantil; fortalecimiento del trabajo con familias, y acompañamiento con evaluación. Afirmó que es indispensable superar visiones asistencialistas, reconocer la labor de agentes educativos y consolidar la formación especializada, ya que el compromiso del Estado es garantizar que todas las niñas y todos los niños crezcan, aprendan y se desarrollen plenamente en entornos que los valoren y los acompañen.

En su participación la coordinadora general y directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia, Aranzazu Alonso, comentó: “Tenemos que considerar a la educación inicial y a la educación preescolar como pilares fundamentales de una auténtica transformación del país. Hoy estamos frente a la oportunidad de ampliar la calidad de estos servicios, ampliar su cobertura, y volverlos nodos integradores de otros servicios que garanticen a cada niña y niño, un desarrollo integral”.

Por su parte, la jefa de Educación de Unicef, Astrid Hollander, comentó que la educación inicial es clave para asegurar trayectorias educativas completas, sociedades más prósperas y pacíficas. Reconoció a México como país pionero al hacer obligatoria esta etapa y reafirmó el compromiso de UNICEF para trabajar con la SEP para fortalecer servicios escolarizados y no escolarizados a nivel nacional.