SanDisk se dispara más de 10% en Wall Street tras inclusión en el índice Nasdaq-100 por rebalanceo

Los títulos de SanDisk, una empresa de tecnología de almacenamiento de datos, se dispararon más de 10% en el Nasdaq, tras el anuncio de que la compañía se unirá al Índice Nasdaq-100.

Nasdaq anunció que SanDisk se convertirá en un componente del Índice Nasdaq-100, reemplazando a Atlassian Corporation antes de la apertura del mercado el lunes 20 de abril de 2026.

La noticia impulsó las acciones de SanDisk hasta los 939.80 dólares por unidad, un aumento de casi 10.5% en la primera sesión de esta semana.

Por otro lado, Atlassian Corporation, la empresa que crea herramientas para mejorar la colaboración, productividad y gestión de proyectos en equipos de software, presentó un avance de casi 6% en el precio de sus títulos durante la jornada.

El Nasdaq-100 está compuesto por las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq por capitalización de mercado. Es, en esencia, un indicador de las grandes tecnológicas.

En lo que va del presente año los títulos de SanDisk presentan un incremento de casi 296 por ciento. El valor de capitalización de mercado de la empresa es de 138,860 millones de dólares según datos de Companies Market Cap.

La inclusión de SanDisk destaca la reciente expansión de capitalización de mercado de la compañía y su papel en el panorama global de almacenamiento de datos y semiconductores.

SanDisk comenzó a cotizar en Bolsa como una escisión de Western Digital en el primer trimestre de 2025. Según datos de Investing, el año pasado el precio de los títulos de SanDisk vieron un rendimiento de 642.51%, pasando de 31.97 dólares el 11 de abril de 2025 a cerrar el año a un precio de 237.38 dólares por acción.

En el acumulado desde que hay datos disponibles en Investing, el precio de sus títulos registra un nada despreciable avance de alrededor de 2,840 por ciento.

Se espera que el movimiento desencadene compras institucionales significativas, ya que más de 200 productos de inversión, incluido el popular ETF Invesco QQQ Trust, rastrean el índice, representando más de 600,000 millones de dólares en activos bajo administración a nivel mundial.

El rebalanceo ocurre en un contexto geopolítico volátil, donde las cadenas de suministro de semiconductores permanecen bajo intenso escrutinio debido al conflicto en Medio Oriente que continúa vigente.