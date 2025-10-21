En poco más de la mitad de los divorcios en México no hay hijos de por medio

En 2024 se registraron 486 645 matrimonios en México, lo que supone una tasa nacional de 5.4 uniones por cada 1,000 personas de 18 años o más.

Este nivel representa una disminución aproximada del 3% respecto al año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por su parte, los divorcios ascendieron a 161,932 casos; lo que implica una nivel de aproximadamente 3 separaciones legales por cada 10 matrimonios celebrados en el año.

Destaca que en la mayoría de los divorcios que se efectúan en el país los contrayentes no tuvieron hijos en común.

Según las cifras del Inegi, en 55.1% de los divorcios no había hijos de por medio y en 22.5% había solo un hijo en común. Otro 16.2% de los divorcios se efectuaron con dos hijos de por medio.