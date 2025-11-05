Optimiza Tecnológico de El Mante la enseñanza de las matemáticas

El Mante, Tamaulipas.– El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) fue sede de la reunión de trabajo para la Armonización Curricular de Matemáticas entre los niveles de Educación Media Superior y Superior, informó su director general, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval.

Expresó que durante esta reunión, convocada por la Subdirección Académica del plantel, se planteó establecer una transición más fluida para las y los jóvenes que egresan del bachillerato e ingresan a la educación superior tecnológica, con el objetivo de optimizar la enseñanza de las matemáticas y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la región.

Comentó que en las mesas de análisis participaron representantes académicos de diversas instituciones educativas de la zona, donde se abordaron temas como la identificación de limitaciones críticas detectadas en las y los estudiantes y el análisis de los métodos de enseñanza actuales.

Reiteró que el propósito fundamental de esta reunión fue identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer la transición académica entre ambos niveles educativos y reducir significativamente los índices de deserción escolar asociados a dificultades en las asignaturas de matemáticas.

Destacó la respuesta de las escuelas participantes, que mostraron su compromiso y colaboración para elevar la calidad educativa en la zona. Dijo que el encuentro reunió a directivos y docentes de instituciones como la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAMM), el CBTIS 15, el CONALEP 127, el COBAT 03, el COBACH 04 El Naranjo S.L.P., la Preparatoria Mante, el CBTIS 98, el CBTIS 209, el CBTA 83 Loma Alta Extensión Celaya y el CBTA 273 de Antiguo Morelos.

Recalcó que este ejercicio académico refleja el compromiso del Instituto Tecnológico Superior de El Mante con la mejora de la calidad educativa y la colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas, un pilar fundamental en la formación de futuros ingenieros y profesionistas.

Estas reuniones académicas -dijo- son posibles gracias al respaldo que el ITSM recibe del Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, y de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan la mejora continua y la transformación de la educación superior en Tamaulipas, convirtiéndola en un pilar para el desarrollo de la sociedad.