Oposición se confronta en el Senado con secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel

"También daré respuesta por escrito a aquellas preguntas que hayan quedado pendientes de resolver. Nos dará mucho gusto enviar los documentos técnicos para que ustedes puedan analizarlos", respondió con sorna, de manera general, Ariadna Montiel al primer bloque de preguntas formuladas por senadores, particularmente del PAN y PRI.

La secretaria de Bienestar compareció este miércoles ante el pleno del Senado para la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de política social.

Anabell Ávalos (PRI) había anticipado el tono del encuentro: "Hoy lo que veremos serán dos posiciones completamente diferentes, nosotros señalando, con datos e información acreditando que con Morena se ha profundizado la pobreza, que empeoraron las condiciones de vida y se redujeron las oportunidades de todos los mexicanos, mientras que Morena repetirá que supuestamente sacaron a 13.4 millones de la pobreza".

Luego pidió que la funcionaria explicara "técnica y científicamente cómo se evalúa la pobreza extrema".

"Entiendan de una vez, las transferencias monetarias no producen riqueza ni sacan a la gente de la pobreza, los condenan a estar esperanzados a que el ogro filantrópico morenista derrame algo sobre ellos cuando el Estado debiese invertir en un sólido sistema de salud, en educación y en generar empleos. La política del malestar es insuficiente y no constituye en modo alguno una institución que acabe con la pobreza y la falta de oportunidades", exclamó la tlaxcalteca.

La panista María de Jesús Díaz Marmolejo reconoció que "los avances son visibles", aunque estimó que "las dudas son más".

Y quiso saber, entre una batería de preguntas, "¿Cuántas personas salieron de la pobreza y lograron empleo formal o mejora de ingresos o que terminaron sus estudios con calidad, donde les permita acceder a una autonomía económica?"

Montiel respondió que la mecánica de la medición de la pobreza no la definen los grupos parlamentarios ni el gobierno, sino la Ley General de Desarrollo Social, y que no ha cambiado desde 2016; "de tal manera que es comparable en el tiempo".

Antes, entre aplausos de sus correligionarios y público asistente que le acompañó, aseguró que "los pobres para nosotros nunca serán como en el pasado, una clientela; nunca serán aquellos a los que visitaremos cada tres años, como se hacía en el pasado".

"Quienes se han opuesto a los programas de Bienestar, quienes se han opuesto a que sean un derecho constitucional tienen la pequeña esperanza de regresar a volver a hacer lo mismo; pero eso no va a pasar…", vaticinó.

rolando.ramos@eleconomista.mx