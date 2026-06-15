Operativo especial en Sinaloa deriva en captura de 'El 24' y otros 10 criminales

Fuerzas federales y estatales detuvieron a 11 presuntos integrantes de grupos criminales en distintos municipios de Sinaloa, aseguraron un importante arsenal, explosivos, drogas y desmantelaron áreas utilizadas para la producción de metanfetaminas, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Entre los detenidos se encuentra Iván Raymundo “N”, alias "El 24", identificado por las autoridades como líder regional de la organización criminal "Chapo Isidro", quien fue capturado junto con otros tres hombres durante un operativo realizado en los municipios de Culiacán y Mocorito. En esta acción se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, una pistola, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Te puede interesar Video Narcodrones en México

En otra intervención realizada en Ranchito de los Gaxiola, en Mocorito, fue detenido un hombre en posesión de seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilogramos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Asimismo, en la comunidad de La Amole, en Mazatlán, fueron capturadas tres personas, una de ellas de nacionalidad extranjera. En el lugar se aseguraron cinco armas largas, una corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Según las autoridades, dichas acciones se desplegaron de manera simultánea en diversas regiones del estado.

En el poblado Las Iguanas, municipio de Concordia, personal de seguridad aseguró un arma larga, 46 cargadores y 3,001 cartuchos útiles.

Mientras tanto, en Las Habitas, municipio de El Rosario, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un extranjero y un menor de edad. A los sospechosos les fueron decomisados un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Localizan explosivos y campamentos

Durante recorridos de vigilancia en San Ignacio, las fuerzas de seguridad localizaron siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis cargas explosivas tipo “salchicha”.

En Escuinapa, específicamente en la estación fitosanitaria La Concha, se encontró un paquete que contenía cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para fusil.

Además, en las inmediaciones de Casas Grandes, municipio de Elota, fue localizado un campamento presuntamente utilizado por integrantes de grupos criminales, donde se aseguraron cuatro armas largas, 10 cargadores, 56 cartuchos, un chaleco y ropa táctica.

Por otra parte, en Mazatlán, en la comunidad de La Noria, autoridades aseguraron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto durante patrullajes terrestres.