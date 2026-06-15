Claves de la captura de 11 presuntos criminales en Sinaloa: Cae ‘El 24’ y decomisan arsenal y droga

Las fuerzas federales detuvieron a 11 presuntos integrantes de grupos delictivos en distintos municipios de Sinaloa, entre ellos Iván “N”, alias El 24, identificado como presunto líder regional de una célula criminal vinculada con el grupo de "Chapo Isidro". Los operativos permitieron el aseguramiento de armas de alto poder, explosivos, droga y precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las acciones se realizaron de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Detienen a "El 24" en operativo conjunto

Las autoridades informaron que en los municipios de Culiacán y Mocorito fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Iván “N”, alias El 24, señalado como presunto líder regional de una organización criminal. Durante esta acción fueron asegurados dos vehículos, cuatro armas largas, una pistola, ocho cargadores y un chaleco táctico.

En otro operativo realizado en la comunidad de Las Habitas, municipio de El Rosario, fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un ciudadano extranjero. En el lugar se decomisó un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos útiles, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Asimismo, en Ranchito de los Gaxiola fue detenido otro individuo en posesión de seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilogramos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

En Mazatlán fueron capturadas tres personas más, una de ellas extranjera, y se aseguraron cinco armas largas, una corta, 29 cargadores, 1,280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Hallan explosivos y destruyen infraestructura para producir metanfetaminas

Como parte de las acciones de seguridad, elementos federales localizaron en San Ignacio siete artefactos explosivos improvisados, además de estopines eléctricos, estopines de retardo y material explosivo.

En Escuinapa, Elota y otros puntos del estado también fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y campamentos presuntamente utilizados por grupos criminales.

Por otra parte, en comunidades de los municipios de Culiacán y Cosalá, las autoridades desmantelaron seis áreas de concentración de material utilizado para la producción de drogas sintéticas. En esos sitios fueron asegurados un reactor de síntesis orgánica, 5, 490 litros y 250 kilogramos de sustancias químicas empleadas para la fabricación de metanfetaminas.

El Gabinete de Seguridad estimó que los aseguramientos representan una afectación económica cercana a los 110 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, entidad que enfrenta una escalada de violencia derivada de las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.