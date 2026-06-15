Ventas de supermercados y departamentales crecen 0.8% en mayo

Las ventas de las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mostraron una desaceleración en mayo, al registrar un crecimiento anual de apenas 0.8%, en términos nominales y a tiendas iguales, aquellas con más de un año de operación.

El Día de las Madres y el Hot Sale, una de las principales campañas de comercio electrónico del país que se llevó a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, no fueron suficientes para impulsar las ventas del mes de referencia.

Además, el crecimiento de mayo pasado ha sido el más bajo reportado desde septiembre de 2025, cuando avanzaron 0.5% a tiendas iguales.

También representó el menor incremento para un mismo mes en comparación con el año anterior, cuando el crecimiento fue de 10.3%.

Por otra parte, las ventas a tiendas totales aumentaron 3.0% durante el quinto mes del año en su comparación anual, de acuerdo con el reporte mensual de la ANTAD.

La director de Análisis Económico en Monex Casa de Bolsa, Janneth Quiroz, expuso en un análisis que “persiste una notable moderación” en el consumo en el país que es consistente con el deterioro de los indicadores de las ventas de las cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio.

La moderación del consumo responde, en parte, a que la masa salarial ha perdido dinamismo, añadió, mientras se mantiene un deterioro en la confianza del consumidor desde el año pasado.

“Las perspectivas hacia adelante apuntan a una resiliencia moderada, que se verá favorecida por el consumo asociado a la Copa Mundial de 2026, así como por la recuperación gradual prevista en los ingresos por remesas”, destacó la especialista.

No obstante, advirtió que los conflictos geopolíticos, las negociaciones en torno al T-MEC, sus posibles efectos sobre la inflación y el bajo dinamismo de la actividad económica siguen representando riesgos para el consumo y podrían limitar su crecimiento en los próximos meses.

Departamentales regresan a terreno negativo

Por formatos de tiendas, las ventas resultaron dispares en el quinto mes del año.

Las tiendas departamentales como Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, tuvieron un comportamiento negativo, al reportaron una contracción de 4.2% a tiendas iguales y de 3.2% a tiendas totales.

Con ello, las ventas revirtieron el dinamismo observado en abril, cuando crecieron 13% a tiendas iguales y 14.2% a tiendas totales.

En contraste, las tiendas especializadas fueron las que mostraron el mejor desempeño, con un crecimiento de 5.3% a tiendas iguales y de 9.2% a tiendas totales.

Dentro de este formato de tiendas se encuentran farmacias, tiendas de mascotas y marcas de moda, como Farmacia San Pablo, Petco y Levi’s.

Por su parte, las cadenas de tiendas de autoservicios, como La Comer, Soriana y Chedraui, registraron crecimientos de 2.5% a tiendas iguales y de 4.8% a tiendas totales.

Con los resultados de mayo, las ventas de los establecimientos afiliados a la ANTAD ascendieron a 150,400 millones de pesos durante el quinto mes del año. En el acumulado de enero a mayo sumaron 676,000 millones de pesos.

El crecimiento acumulado en los primeros cinco meses del año se ubicó en 2.2% a tiendas iguales y en 4.4% a tiendas totales.