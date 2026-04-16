Morena nombra a Citlalli como presidenta de la Comisión de Elecciones rumbo al 2027

La dirigente política Citlalli Hernández fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tras presentar su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres.

El nombramiento fue anunciado este jueves por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, quien destacó la experiencia de Hernández Mora en la construcción de alianzas y procesos electorales.

Morena se alista para elecciones del 6 de junio de 2027

La designación ocurre en el contexto de la preparación del partido rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y miles de cargos municipales en el país.

Alcalde Luján explicó que la extitular de las Mujeres tendrá un papel clave en la coordinación de alianzas y procesos internos, especialmente con fuerzas políticas como el PT y el PVEM. “Es un proceso fundamental para nuestro movimiento y requiere experiencia en la construcción de acuerdos”, señaló.

Renuncia a Secretaría de las Mujeres

Tras asumir su nuevo encargo, Hernández reconoció que dejar la dependencia federal “no fue una decisión sencilla”, pero afirmó que su objetivo será fortalecer la unidad interna del partido.

“Vamos a construir unidad, coaliciones y alianzas”, expresó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó más temprano la renuncia y destacó su papel en la coordinación de alianzas durante el proceso electoral de 2024.

Un rol estratégico rumbo a 2027

La Comisión Nacional de Elecciones es el órgano encargado de organizar los procesos internos, definir candidaturas y coordinar estrategias electorales.

Con este nombramiento, Morena refuerza su estructura de cara a uno de los procesos electorales más relevantes del país. Hasta ahora, el Gobierno federal no ha informado quién sustituirá a Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres.