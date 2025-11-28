Morelos es el estado con la tasa más alta de feminicidios en México

Los feminicidios son la expresión máxima de la violencia de género y constituyen una de las problemáticas más grandes de México.

Pese a todas las reformas y leyes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, todavía mueren cerca de 10 mujeres, en promedio, de manera violenta.

En el desglose por estados se observa que Morelos es el estado con más feminicidios respecto de su población total: 3 casos registrados por cada 100,000 mujeres, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Otras entidades con tasas altas de feminicidios por cada 100,000 mujeres son Sinaloa, Chihuahua, Campeche y Tabasco.