Michoacán, segundo lugar nacional en crecimiento económico con 3.8%

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- Michoacán se ha consolidado como el segundo estado de la República Mexicana con el mayor crecimiento en su actividad económica, al registrar un notable 3.8% durante el segundo trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este dinamismo también ubicó a la entidad en el cuarto lugar nacional en contribución al crecimiento económico general del país en el periodo de abril a junio.

El impulso detrás de este avance, de acuerdo con Claudio Méndez Fernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, proviene de sectores clave.

Las actividades primarias como la agricultura, la ganadería y la pesca, fueron el principal motor al registrar un 12.5 por ciento de incremento.

Mientras que las actividades secundarias en las que se encuentra la industria manufacturera, la construcción y la generación eléctrica, en dicho periodo, mostraron un incremento del 5.0 por ciento.

Por su parte, el sector terciario creció 1.7 por ciento, lo cual refleja una estabilidad en comercio, servicios y turismo.

El repunte económico se ha acompañado de una recuperación constante del empleo formal. Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán ha generado 36 mil 727 nuevos empleos, lo que representa un crecimiento cercano al 8 por ciento, lo que impulsó romper la meta de 500 mil trabajadoras y trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).