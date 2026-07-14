Llama Sheinbaum a unidad a la oposición por migrantes

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, realizó un llamado a los partidos del país para solidarizarse en torno a los migrantes mexicanos violentados por agentes de migración en Estados Unidos.

“Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación”, dijo.

Y añadió: “entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos”.

La mandataria rechazó la muerte de 17 connacionales al tiempo que recordó que “entre ellos el último que fue, pues prácticamente ultimado; se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo”.

Se trata de Lorenzo Salgado Araujo quien fue ultimado por los agentes migratorios mientras buscaban presuntamente a otro migrante.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena manifestó su respaldo al llamado.

La dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la protección de los mexicanos en el exterior debe asumirse como una causa de Estado y exhortó a todas las fuerzas políticas a dejar de lado las diferencias partidistas.

A su vez, ante el llamado presidencial de defensa de los mexicanos en el exterior, la Cámara de Senadores expresó “su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana”.

Critican petición

Los presidentes nacionales del PAN y PRI, Jorge Romero Herrera y Alejandro Moreno Cárdenas, manifestaron su apoyo a los migrantes en Estados Unidos, pero no al llamado presidencial.

Acción Nacional, aseguró Romero Herrera, siempre ha brindado apoyo a los connacionales instalando módulos de asistencia y de orientación en los comités de los estados fronterizos para ayudar a quienes más lo necesitan, además de acompañar a las familias alzando la voz en defensa de sus derechos.

“Por eso nos sorprende que la presidenta después de casi dos años de cerrar por completo el diálogo con la oposición hoy haga un llamado a la unidad. A ver, ¿Unidad en torno a nuestros hermanos paisanos? Absoluta, total, sin miramientos.

“Pero ojalá y ese llamado a la unidad fuera siempre y no sólo en torno a un caso. Ojalá y fuera un gobierno que convocara a la unidad por la seguridad, por la educación, por la salud, por la democracia, etc.”, expresó el panista mediante un video que publicó en la red social X.

El presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, escribió en X: “México debe actuar con contundencia en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio.

“Los excesos en la actuación de ICE han sido evidentes y desproporcionados. Acompañamos la exigencia de una investigación exhaustiva al respecto”.

Moreno Cárdenas afirmó que su partido “siempre ha defendido y defenderá con orgullo y propuestas reales a nuestros hermanos migrantes”. Sin embargo, no vamos a solapar que se use su dolor para limpiar la cara de un narcogobierno que desmanteló la democracia, pactó abiertamente con los cárteles y hoy enfrenta severas imputaciones internacionales”.