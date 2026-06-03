Ucrania ataca una terminal petrolera en San Petersburgo mientras arranca el "Davos" ruso

Drones ucranianos atacaron una terminal petrolera y una base naval en San Petersburgo horas antes de que comenzara el ⁠foro económico escaparate del presidente Vladimir Putin, en un intento de avergonzar al jefe del Kremlin y mostrar hasta qué punto son vulnerables las ciudades rusas.

El ataque contra San Petersburgo, ciudad natal de Putin y sede de su propio "Davos" —un vistoso foro económico anual diseñado para atraer inversión extranjera—, se ⁠produce mientras ambas partes intensifican los ataques mutuos ⁠en una guerra de más de cuatro años sin un final próximo a la vista.

"Objetos de infraestructura" no especificados fueron atacados en tres distritos de la segunda mayor ciudad de Rusia, con más de cinco millones de habitantes, dijo su gobernador, Alexander Beglov. Las defensas aéreas derribaron durante la noche 59 drones ucranianos, dijo Alexander Drozdenko, gobernador de la región circundante de Leningrado.

"Varias instalaciones han sufrido daños. Actualmente se están llevando a cabo operaciones de limpieza. Varias personas han resultado heridas. No se han registrado víctimas mortales", dijo Beglov en un comunicado.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que sus drones habían alcanzado la terminal de combustible y dijo que también habían atacado una instalación militar en Kronstadt, en una isla cercana a la ciudad donde se encuentran elementos de la Flota del Báltico rusa e importantes instalaciones de construcción y reparación naval.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que la información preliminar indicaba que buques e infraestructura habían sido alcanzados en Kronstadt.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esa información ni la gravedad de los daños sufridos por la terminal petrolera.

Videos no confirmados publicados en redes sociales mostraban a residentes filmando drones ucranianos de tipo avión mientras sobrevolaban partes de la ciudad, mientras al fondo parecía apreciarseincendios en la terminal de combustible de exportación. Se oía lo que parecía fuego antiaéreo mientras un dron seguía volando sin ser detenido.

Dada la importancia del evento para Moscú, es probable que el ataque ucraniano plantee interrogantes dentro de Rusia sobre la eficacia de sus propias capacidades de defensa aérea, un problema con el que Ucrania también lidia. Sin embargo, el lugar del foro económico estaba fuertemente protegido, y no hubo indicios de que drones ucranianos se hubieran acercado al recinto.

Columna de humo

Una columna de humo gris era visible desde el centro histórico de San Petersburgo, y corresponsales de Reuters informaron de que oyeron fuertes explosiones el ⁠miércoles por la mañana. Esas mismas explosiones también habrían sido escuchadas por cientos de invitados ⁠al foro, algunos de los cuales habían llegado en avión ⁠antes del primer día de debates.

Algunos de los invitados más destacados de este año proceden de Arabia Saudí, incluido el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz ⁠bin Salman. Está previsto que asista un grupo ecléctico de estadounidenses, incluida la estrella de Hollywood Steven Seagal y la "influencer" de derechas Candace Owens. Rodney Mims Cook Jr, designado por el presidente Donald Trump para dirigir la Comisión de Bellas Artes que supervisa su salón de baile en la Casa Blanca, es el primer funcionario estadounidense en activo que asiste desde 2018, según el Kremlin.

El Aeropuerto Internacional de Púlkovo de la ciudad tuvo que restringir temporalmente los vuelos, dijo el regulador aéreo ruso, y más de 30 vuelos fueron retrasados o cancelados, según medios locales.

La amenaza de drones ucranianos interrumpió el mes pasado otro evento emblemático: el desfile militar anual del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú para ⁠conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Rusia decidió no exhibir material militar en el desfile por primera vez en años, citando la amenaza ucraniana, y Zelenski —en otro intento de avergonzar al jefe del Kremlin— prometió de antemano que sus drones no atacarían el desfile.