México y España: Del distanciamiento a la invitación al Mundial 2026

El rey de España, Felipe VI, reconoció el lunes 16 de marzo que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América, pese al "afán de protección" hacia los indígenas por parte de los reyes católicos.

La declaración surge tras años de tensiones entre ambas naciones, luego de que el Gobierno de México exigiera disculpas por dicho tema.

Durante una visita a la exposición titulada "La mujer en el México indígena", montada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Felipe VI pronunció que “los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso",

Cabe recordar que fue a finales de marzo de 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a través de una carta -enviada el 1 de marzo de ese mismo año- pidió al rey de España Felipe VI y al papa Francisco una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

Sólo un día después del comentario del monarca español, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, saludó el "gesto de acercamiento".

“La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que hemos estado hablando: de un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles (...) Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, refirió la mandataria .

Sheinbaum invita al rey de España al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al rey de España Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol que se celebrará en parte en México este verano boreal, anunció este miércoles la Casa Real.

Este gesto, "recibido con agrado" por el soberano, se produjo después de que Felipe VI reconociera el lunes que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América, una declaración inédita sobre este tema que genera tensiones con varios países, incluido México.