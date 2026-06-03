Banamex cumple 142 años en una nueva etapa de transformación

El Banco Nacional de México (Banamex) cumple hoy 142 años, y lo hace en medio de una nueva etapa de transformación, en la que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, ya es el accionista de referencia y presidente de la institución; Edgardo del Rincón su nuevo director general, además de que cuenta con nuevos inversionistas, y de cara a que Citi -todavía dueño del 51% de la institución- concrete la venta del resto a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, que se espera sea en el 2027.

Fundado el 2 de junio de 1884, hoy es uno de los grupos financieros más grandes y relevantes de México, y ha sido protagonista de la modernización e innovación en los servicios bancario y financiero del país.

Fue, por ejemplo, el primer banco en lanzar la tarjeta de crédito en Latinoamérica y el primero en instalar un cajero automático, dos de los servicios financieros más usados hoy en día entre los clientes de la banca en el país. También, el primero en tener banca en línea y muchos otros.

“Este año tiene un significado muy especial para nosotros, porque marca una nueva etapa como Banamex: un Grupo Financiero renovado, sólido y profundamente comprometido con México. Hoy miramos hacia el futuro con optimismo, preparados para aprovechar el avance tecnológico, responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes y seguir impulsando el desarrollo del país”, expresó al respecto Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Agregó: “nos sentimos orgullosos de ser uno de los grupos financieros más relevantes de México, con una historia de 142 años que respalda nuestra transformación y nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia financiera”

De las principales instituciones financieras del país

Al cierre del 2025, Banamex contaba con más 38,000 empleados; 13.5 millones de clientes digitales, ocupando las primeras cinco posiciones en casi todos de los productos de crédito y débito; 1,261 sucursales; 9,081 cajeros y 10 corresponsales con 13,688 puntos de acceso, realizando en promedio más de 190 millones de transacciones digitales.

En esta nueva etapa, bajo la gestión de Edgardo del Rincón como director general del Grupo Financiero, atiende a más de 20 millones de clientes y genera valor a través de una Banca de Consumo muy dinámica en el país que atiende las ciudades y localidades en donde se genera el 95% del PIB.

Banamex sigue ampliando adopción digital con la personalización y la simplificación como ejes, pero también pero con un compromiso social, cultural y medioambiental.

Asimismo, a través de su área de compromiso social - Fomento Social Banamex y Fomento Cultural Banamex- el grupo impulsa el acceso al arte y la cultura, el desarrollo integral y el bienestar de la sociedad, con programas y acciones en los campos de educación, emprendimiento, generación de empleo, vivienda y salud.

“A 142 años de su fundación, el Banco Nacional de México mira hacia adelante con una visión clara de cumplir con sus metas y objetivos”, destacó la institución.

Momentos relevantes recientes de Banamex: