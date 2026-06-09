Secretario Energía EU destaca aumento de tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el martes que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz "está aumentando de forma muy significativa" respecto a hace una o dos semanas, y pese a que prosigue el conflicto con Irán.

Wright hizo estas declaraciones durante una conferencia del Atlantic Council y añadió que se necesitarán muchos meses para volver a los flujos normales de energía una vez que la guerra haya terminado.

El tráfico marítimo en el estrecho ha estado prácticamente bloqueado desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, interrumpiendo cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Sin embargo, algunos buques han comenzado a transitar en las últimas semanas por la estrecha vía marítima que bordea Irán, a menudo con los transpondedores apagados y al amparo de la oscuridad.

Las interrupciones en los flujos normales han provocado un aumento de los precios mundiales de la energía, trastornando a las economías de todo el mundo y creando una vulnerabilidad política para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Washington ha estado presionando para alcanzar un acuerdo de paz con Teherán que incluya la reapertura total del estrecho.