Canciller Roberto Velasco y Marco Rubio dialogan sobre seguridad, migración y comercio

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este lunes una llamada de trabajo con el fin de profundizar en la agenda bilateral y fortalecer la cooperación estratégica entre ambas naciones.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, la llamada fue productiva y permitió avanzar en asuntos de interés compartido, entre ellos la colaboración para contener los flujos de migración irregular, combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como acelerar acciones para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso, centrada en el fortalecimiento de la relación entre México y Estados Unidos.

Durante el diálogo, ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener una estrecha coordinación en áreas clave de la agenda bilateral, incluyendo seguridad, migración y comercio.