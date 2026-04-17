CCE busca fortalecer diálogo con funcionarios de alto nivel en Washington rumbo a revisión del T-MEC

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó ante funcionarios de alto nivel estadounidenses la importancia de impulsar condiciones de certidumbre, fortalecer la integración regional y consolidar a América del Norte como un bloque altamente competitivo de cara a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará este año.

Acompañado de una delegación de líderes empresariales, el presidente del CCE, José Medina Mora, realizó esta semana una segunda gira de trabajo en Washington D.C. con la intención de fortalecer el diálogo con funcionarios y empresarios de Estados Unidos.

En un comunicado el Consejo detalló que Medina Mora participó el 15 y 16 de abril en el North Capital Meridian Diplomacy Fórum 2026, donde se reunieron líderes de los sectores privado, público y académico para analizar los retos económicos, políticos y en materia de seguridad de la región.

Durante la visita a la capital estadounidense también se realizaron reuniones con funcionarios de los departamentos de Comercio, Estado y Trabajo de Estados Unidos, así como con el Representante Comercial de la Casa Blanca.

El CCE explicó que los dos ejes estratégicos en los que se enfocaron fueron la "necesidad urgente" de otorgar un alivio a las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC ante la imposición de los aranceles de la Sección 232 y el posicionamiento de México como socio estratégico de Estados Unidos para fortalecer su seguridad Económica.

Tras estos encuentros con funcionarios estadounidenses, este viernes, líderes empresariales se reunieron con el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, para analizar la agenda económica del país a unos días de que se realice la segunda ronda de negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica que se realizará el lunes 20 de abril en la Ciudad de México.

El secretario Ebrard y empresarios coincidieron en la importancia de avanzar de manera coordinada y generar condiciones que impulsen la competitividad regional.

El presidente Medina Mora y el secretario Ebrard reiteraron que el diálogo institucional permanente entre el sector público y privado es un pilar para construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que se han presentado, así como para capitalizar las oportunidades que ofrece el contexto global.