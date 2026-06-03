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Metanfetaminas y jeringas compartidas agudizan la epidemia de VIH

Redacción El Economista

La isla Fiyi se ha convertido en la “zona cero” del tráfico de drogas en el Pacífico, lo que ha provocado un fuerte aumento de los nuevos casos de VIH debido al uso de jeringas compartidas, junto con una crisis relacionada con el consumo intravenoso de metanfetamina. Un plan de respuesta de emergencia ante el brote de VIH tiene como objetivo reducir el estigma y amentar la capacidad de detección de infecciones.

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