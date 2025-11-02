¿Cuántos frentes fríos afectarán está temporada 2025-2026?

La Temporada de Frentes Fríos 2025-2026 en México ya comenzó y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para este periodo se esperaban 48 sistemas frontales, cifra ligeramente inferior al promedio esperado.

De acuerdo con Efraín Morales López, director general de Conagua, y Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada inició en septiembre de 2025 y concluirá en mayo de 2026.

En los últimos dos meses (septiembre-octubre) se esperaban 10 frentes, por lo que aún se esperan 38 sistemas para los siguientes siete meses:

6 en noviembre

7 en diciembre

6 en enero

5 en febrero

6 en marzo

5 en abril

3 en mayo.

Este pronóstico considera la influencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que, aunque actualmente está en fase Neutra, existe 60 por ciento de probabilidad de que se desarrolle un evento débil y de corta duración de La Niña en el otoño. Para México, esto suele traducirse en inviernos más cálidos y secos de lo habitual, particularmente en el norte.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el SMN puntualizó que, de septiembre a noviembre próximo, se prevén valores más cálidos que el promedio climatológico (1991-2020) en la mayor parte del país, con anomalía de 1 a 3 grados Celsius arriba del promedio, principalmente en la mesa del Norte y el occidente del país. En contraste, en las regiones de la Sierra Madre Occidental se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio.

Llamado a la prevención para evitar riesgos

En representación de la titular de la CNPC, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, participó Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación, quien invitó a la población a implementar las medidas de prevención y autocuidado durante esta temporada, a fin de reducir riesgos y cuidar la salud.

Entre las principales recomendaciones, ante bajas temperaturas, destacó la importancia de protegerse del frío: abrigarse adecuadamente –utilizando el método de la cebolla con varias prendas–, cubrir rostro y cabeza, tomar bebidas calientes, evitar cambios bruscos de temperatura y nunca utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la vivienda, ya que generan monóxido de carbono.

Recordó que, en caso de usar chimeneas o calentadores, es indispensable contar con ventilación y mantener especial atención en grupos vulnerables como menores, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Asimismo, invitó a cuidar a las mascotas y animales, ya que también son sensibles a las bajas temperaturas.