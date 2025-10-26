Mega Procesión de Catrinas 2025: hora, ruta, transporte, cierres y alternativas viales

La Ciudad de México se vestirá de calaveras, flores y color para recibir la duodécima edición de la Mega Procesión de Catrinas, uno de los eventos más esperados del Día de Muertos.

Este domingo 26 de octubre, miles de personas caracterizadas de catrinas y catrines se reunirán en el Ángel de la Independencia, donde iniciará el recorrido hacia el Zócalo capitalino.

Hora y ruta del desfile

El punto de encuentro será el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma. Las actividades comenzarán desde las 14:00 horas, con presentaciones artísticas y música en el escenario principal, mientras que la procesión arrancará oficialmente a las 18:00 horas (aunque la cita para participantes es a las 17:50 horas).

El contingente avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por Avenida Juárez, cruzará Eje Central Lázaro Cárdenas y tomará 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizará un concierto de clausura gratuito con la participación de Mackonde, Pérez Prado Orchestra, la Orquesta de Carlos Campos y Mateo López.

Foto: Especial

Cierres y afectaciones al transporte

Debido a la procesión, habrá afectaciones viales y modificaciones en el servicio del Metrobús y Metro:

Metrobús

De 17:00 a 22:00 horas, se suspenderá el servicio en las siguientes estaciones:

Línea 1: Hamburgo, Reforma, Buenavista II

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas

Línea 4 (Ruta Norte): Buenavista IV, Alcaldía Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Museo San Carlos, Hidalgo, Bellas Artes

Línea 4 (Ruta Sur): Buenavista IV, Alcaldía Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Plaza de la República, Amajac

Línea 7: Hidalgo, El Caballito, Amajac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio y Campo Marte (de 15:00 a 22:00 horas).

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 1 cerrará temprano debido a pruebas previas a su reapertura. El servicio concluirá a las 22:00 horas, con las últimas corridas a las 21:30 desde Pantitlán y Chapultepec.

Para compensar, habrá RTP de apoyo entre Pantitlán y Chapultepec de 22:00 a 24:00 horas.

Alternativas viales

El Centro de Orientación Vial de la SSC recomienda anticipar traslados y utilizar estas rutas alternas:

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Estas vías permitirán rodear el tramo afectado por el desfile y mantener la movilidad en el norte y oriente de la capital.

desfile que celebra la tradición

La Mega Procesión de Catrinas se realiza en la Ciudad de México desde 2014 y se ha consolidado como una de las celebraciones más emblemáticas del Día de Muertos, reuniendo cada año a miles de participantes y espectadores que rinden homenaje a esta icónica figura de la cultura mexicana.

Recomendación: llega con tiempo, usa transporte público y no olvides tu disfraz de catrina o catrín para ser parte del desfile.