Mazatlán recibe a más de 8 mil cruceristas este miércoles

Mazatlán, Sinaloa, 12 de noviembre de 2025.- Más de 8 mil visitantes internacionales llegaron este miércoles a Mazatlán a bordo de las embarcaciones “Nieuw Amsterdam”, “Norwegian Jade” y “Carnival Panorama”.

Los visitantes aprovechan su estadía en el puerto para pasear por el Centro Histórico, por las playas, el Malecón y la Zona Dorada, así como para conocer atractivos y sitios de interés como El Clavadista, el Mercado Pino Suárez, la Catedral, la Plazuela Machado, entre otros.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señalo que tener tres cruceros el mismo día representa un fuerte impacto en la economía local.

“Estamos muy contentos de la derrama económica que dejan en el puerto, porque no nada más vienen al destino de Mazatlán, sino que también van a los Pueblos Señoriales como Copala, La Noria, Concordia, donde dejan una derrama económica a los pueblos aledaños con vocación turística en Mazatlán”, afirmó.

Los tres cruceros llegaron procedente de Puerto Vallarta. El “Nieuw Amsterdam” con 2,034 pasajeros y 854 tripulantes; el “Norwegian Jade” con 2,311 pasajeros y 1,018 tripulantes y el “Carnival Panorama” con 4,261 pasajeros y 1,413 tripulantes.

Para mañana jueves se tiene contemplado el arribo del “Norwegian Bliss”.

Hasta el miércoles 12 de noviembre, Mazatlán ha recibido a 88 embarcaciones turísticas con más de 320 mil visitantes y una derrama económica superior a los 486 millones de pesos.