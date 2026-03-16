Impuestos y subsidios determinan precio de la de la gasolina

La cotización del petróleo y sus refinados en los mercados internacionales ha estado sujeta a las presiones derivadas de los conflictos militares que involucra a las principales economías del orbe.

En las ultimas dos semanas el petróleo crudo en el mercado de Nueva York acumula un incremento de 52%, tendencia que se mantiene firme, solo atenuada por algunas noticias de posibles acuerdos entre los países en conflicto, aunque con un piso muy firme en los 95 dólares por barril.

En el comparativo internacional contrasta lo que pagan los automovilistas en cada carga de gasolina, pues mientras en Estados Unidos el consumidor paga, en promedio, 17.75 pesos por litro, en México ronda los 24 pesos, ello según información del portal especializado en energía Global Petrol Prices, diferencias que desde su punto de vista se deben a los diferentes impuestos y subsidios para el combustible en cada país,

Los precios del crudo, al estar clasificado entre los commodities brinda las mismas cotizaciones a todos los países, sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada economía.

Por ejemplo, en Estados Unidos el haber alcanzado autosuficiencia en la producción de crudo, brinda cierta estabilidad en los precios finales a los consumidores, más aún cuando las cargas impositivas no son tan elevadas.

En México, país en el que las gasolinas podrían tener un precio mucho más accesible a los consumidores, se ve impactado por las cargas de impuestos, uno que es fijo, el IEPS y otro que genera ingresos a la federación según se comporte el precio, el Impuesto al Valor Agregado de 16%, tan solo estos dos gravámenes, representan entre 34 y 40% del precio en la estación de servicio.