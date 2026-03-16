Gasolina y diésel en México y EU siguen al alza

El precio de las gasolinas y el diésel en México y Estados Unidos continúan aumentando a raíz del repunte de los precios internacionales del petróleo por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En México, el diésel ha subido 1.86 o 7.05% desde el inicio de la guerra en Irán, pasando de un precio promedio a nivel nacional de 26.37 pesos por litro antes del conflicto a 28.23 pesos este lunes 16 de marzo, de acuerdo con datos de la plataforma PETROIntelligence.

Debido a este incremento, el gobierno federal reactivó el viernes pasado el estímulo fiscal al diésel por primera vez desde hace un año.

La gasolina regular o Magna ha incrementado 18 centavos o 0.76%, de 23.56 pesos por litro antes del inicio de la guerra (el sábado 28 de febrero) a 23.74 pesos este lunes.

Por su parte, la gasolina premium o roja ha aumentado 74 centavos o 2.88% por el conflicto, pasando de 25.70 pesos antes de su inicio a 26.44 pesos este lunes.

El gobierno federal no otorgó ningún estímulo a las gasolinas Magna ni a la premium.

Ramsés Pech, especialista en energía y economía, aseguró que debido a que el gobierno federal decidió no otorgar estímulos y si el precio del petróleo sigue aumentando, la gasolina Magna o regular podría subir entre 20 o 30 centavos por litro solo esta semana.

Mientras que la premium o roja aumentaría entre 1.20 o 1.50 pesos por litro, y el diésel entre 80 centavos y un peso, esto aun con el estímulo fiscal otorgado a este último combustible.

Pech explicó que el incremento del precio del barril de petróleo afecta los costos de refinación y salida de los combustibles, lo que explica el incremento en sus precios en las poco más de dos semanas que lleva el conflicto.

En EU la historia es la misma

Mientras que la gasolina regular en Estados Unidos ha subido 73 centavos o 22% en las últimas dos semanas a raíz del repunte de los precios del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, llegando a su nivel más alto en casi dos años.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular en Estados Unidos pasó de 2.95 dólares por galón hace dos semanas a 3.68 dólares por galón este lunes (su mayor nivel desde abril de 2024), según datos de la consultora GasBuddy.

El diésel ha aumentado 1.16 dólares o 27% en las últimas dos semanas, pasando de 3.79 dólares por galón, hace dos semanas, a 4.95 dólares este lunes.

“Los consumidores continúan sintiendo el impacto del aumento en los costos del petróleo, la gasolina y el diésel, mientras las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente se mantienen elevadas, lo que ha llevado los precios de la gasolina a sus niveles más altos en años”, dijo el jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, Patrick De Haan.

Por otro lado, resaltó que el diésel pronto podría acercarse a la marca de los 5 dólares por galón a nivel nacional.

“Hasta que veamos una reanudación significativa de los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, es probable que la presión al alza sobre los precios del combustible persista”, dijo De Haan.

Además, resaltó que las fuerzas estacionales comienzan a intensificarse a medida que varias regiones completan la transición hacia la gasolina de verano, creando un doble factor adverso que podría seguir impulsando los precios en las gasolineras al alza en las próximas semanas.

¿Por qué ha subido la gasolina y el diésel?

Los precios de las gasolinas y el diésel han subido en México y el resto del mundo debido al repunte de los precios internacionales del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El petróleo Brent del Mar del Norte ha repuntado 40% desde el inicio del conflicto, pasando de 72.87 dólares por barril antes de la guerra a 101.83 dólares por barril al cierre de este lunes 16 de marzo.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial para el paso del petróleo del Golfo Pérsico.

Por él pasa 20% del suministro mundial de crudo y gas natural, por lo que su bloqueo supone una disrupción relevante a la oferta mundial de crudo, lo que explica el incremento en los petroprecios.

Durante el fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump pidió a sus aliados que envíen fuerzas navales para ayudar a Estados Unidos asegurar el estrecho de Ormuz; sin embargo, varios países como Alemania, Reino Unido han manifestado que no tienen planes inmediatos de enviar buques.