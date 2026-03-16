“Altos precios de combustibles, el desafío para la consolidación fiscal”

Las circunstancias globales actuales dificultarán que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúe la senda de consolidación fiscal al menos este año, anticiparon analistas de Barclays.

El mayor desafío que enfrentan las autoridades del país son los precios más altos de gasolina y diesel, señalaron.

Al interior del análisis semanal del banco global, estimaron que si los precios del petróleo crudo se mantienen cerca de los 100 dólares por barril el resto del año, sin cambios importantes en el margen de refinación ni en el tipo de cambio, el déficit podría ubicarse entre 4.5 y 4.8% del PIB, y la deuda en torno a 54 por ciento.

Esto representaría una desviación moderada de las proyecciones base: un déficit de 4.3% del PIB y una deuda 53.5% del Producto.

“El precio clave para la economía mexicana es el precio de la gasolina. Este es el único precio que el gobierno no permitiría que se descontrole”, confiaron.

Apenas la semana pasada, el economista jefe para América Latina en Barclays, Gabriel Casillas, explicó de visita en México que, si el alza del crudo se prolonga por más de cuatro semanas y el diferencial de refinación se amplía, se puede esperar un aumento del costo fiscal.

Dijo que en este escenario, el gobierno enfrentaría un mayor déficit o tendría que recurrir a subsidios adicionales para evitar que el incremento se traslade al consumidor.

De darse el caso, consideró que el gobierno tendría que aplicar alguna de las estrategias que ha ocupado en el pasado, como reducir el IEPS que cobra por litro de gasolina o bien subsidiar a los gasolineros para evitar que el incremento se traslade al consumidor. En ambos casos, sería a costa de sus ingresos tributarios.

Diesel con impacto en el INPP

En el análisis, explicaron que a diferencia del esquema automático que prevalece en México, para mantener el precio promedio de la gasolina regular esencialmente constante en 24 pesos por litro, el diesel no cuenta con uno.

Y en ausencia de éste el aumento de precio del combustible por las condiciones externas, terminaría por presionar al alza al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP).

En el análisis anticiparon que las presiones inflacionarias sobre la economía se manifestarán también a través de las tarifas aéreas, los precios de los fertilizantes que tendrían impacto directo en los de alimentos frescos y eventualmente en los alimentos procesados y los precios de servicios de comida fuera del hogar.

El costo de amortiguar el choque

En el análisis explicaron que el apoyo fiscal tendrá un cargo a las finanzas públicas.

Señalaron que el costo es absorbido principalmente por el gobierno a través de los ingresos fiscales adicionales provenientes de las exportaciones de petróleo.

Refirieron la situación que se presentó en el 2022, cuando los precios del petróleo se dispararon, pero acotaron que actualmente México exporta solo la mitad del volumen que exportó entonces.

Aclararon que Pemex ha incrementado de forma significativa su refinación: produce 1.5 veces más gasolina y 1.9 veces más diesel que en 2022.

Esta mayor oferta interna combinada con la evolución del tipo de cambio en lo que va del año, está influyendo en la dinámica de precios.