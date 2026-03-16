Reactivan estímulo fiscal al diésel tras alza en su precio

Ante el alza en el precio del diésel en México por la guerra en Irán, el gobierno federal reactivó los estímulos fiscales a ese combustible por primera vez desde hace un año.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin ningún apoyo fiscal a la gasolina regular o Magna y a la gasolina premium o roja, a pesar del repunte de los precios del petróleo desde el inicio de la guerra en Irán.

¿Cuánto pagarás de impuestos por el diésel?

Desde este sábado 14 hasta el próximo viernes 20 de marzo, el gobierno federal otorgará un estímulo fiscal al diésel de 2.59 pesos por litro, dio a conocer la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Eso significa que en esta semana, los transportistas pagarán 4.77 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de diésel, una reducción de 2.59 pesos frente a los 7.36 pesos que se tenían que pagar hasta este viernes 13 de marzo.

Es la primera vez desde mediados de marzo de 2025 que el gobierno federal otorga estímulos fiscales al diésel.

La reactivación del estímulo se da luego de que, desde el inicio de la guerra en Irán el pasado sábado 28 de febrero, el precio del diésel ha incrementado 1.79 pesos, pasando de 26.37 pesos antes de la guerra a 28.16 pesos este viernes 13 de marzo.

Los impuestos de las gasolinas

En el caso de las gasolinas Magna y premium, el gobierno federal dejó a los combustibles sin ningún estímulo fiscal pese a que también han experimentado alzas en sus precios por la guerra en Irán.

Del 14 al 20 de marzo, los automovilistas deberán pagar las siguientes cuotas de IEPS:

Gasolina Magna: 6.70 pesos por litro.

Gasolina premium: 5.66 pesos por litro.

Desde el inicio de la guerra, la gasolina regular o Magna ha subido 10 centavos, pasando de 23.56 pesos por litro antes de la guerra a 23.66 pesos por litro este viernes 13 de marzo. En tanto que la gasolina premium o roja ha incrementado 72 centavos, de 25.70 pesos antes del conflicto a 26.42 pesos este viernes.