Conflicto prolongado acercaría a algunas economías a la recesión: OCDE

La evolución del conflicto en Medio Oriente sigue siendo incierta, pero es probable que sus consecuencias económicas seguirán sintiéndose por algún tiempo incluso después de su resolución, advirtieron expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ante esta incertidumbre, la Organización elaboró sus proyecciones de medio año a partir de dos escenarios: uno, donde la perturbación es limitada. Bajo este escenario, el crecimiento mundial desaceleraría del 3.4% que registró en 2025 al 2.8% en este año y terminaría de recuperarse a un nivel de 3.1% en 2027.

En un escenario de perturbación prolongada, las consecuencias negativas serían más amplias y duraderas, el PIB mundial alcanzaría un avance de 2.1% este año y 1.8% en 2027. Este panorama llevaría a algunas economías a una recesión o cerca de ella.

Ambos escenarios vendrían acompañados de presión inflacionaria.

Bajo este escenario, las consecuencias serían globales pero podrían ser particularmente graves para las economías en desarrollo, con reservas energéticas limitadas, una mayor proporción de energía y alimentos en el consumo de los hogares.

Las autoridades económicas enfrentan decisiones difíciles bajo cualquiera de los escenarios, reconocieron. Los bancos centrales pueden ignorar el aumento de precios impulsados por la oferta siempre que las expectativas de inflación se mantengan estables y se contengan efectos de segunda ronda.

Sin embargo, podría ser necesaria una respuesta política más contundente si se amplían las presiones inflacionarias o si el crecimiento se debilita significativamente.

La mejora que no fue

En el análisis, explicaron que los mercados comenzaron el año con optimismo respaldados por la inversión en inteligencia artificial, condiciones financieras favorables y una menor tensión comercial, señalaron. Incluso consideran que era altamente probable que hubieran revisado sus pronósticos mundiales de crecimiento al alza.

Añadieron que incluso si se consigue reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, continuará debilitándose la demanda.

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