Automotrices y minoristas advierten que escasez de chips de memoria por la IA afecta los precios

El drástico cambio en el ⁠uso de los chips de memoria hacia los centros de ⁠datos de inteligencia ⁠artificial podría provocar subidas espectaculares de los precios de los bienes de consumo y perturbar las cadenas de suministro, según afirmaron este miércoles grupos que representan a fabricantes de automóviles, minoristas, empresas de electrónica y otros sectores.

La Alianza para la Innovación Automovilística, la Federación Nacional de Minoristas, la Asociación de Fabricantes de Dispositivos Médicos, la NCTA (Asociación de Internet y Televisión) y otras organizaciones escribieron una carta a los Departamentos del Tesoro ⁠y de Comercio ⁠de Estados ⁠Unidos indicando sus preocupaciones.

"Un desequilibrio urgente en ⁠el mercado de los chips de memoria podría provocar aumentos de precios significativos y sostenidos a corto plazo para los hogares estadounidenses y perturbar las cadenas de suministro críticas ⁠del país", indicaron en la misiva.