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Automotrices y minoristas advierten que escasez de chips de memoria por la IA afecta los precios
El drástico cambio en el uso de los chips de memoria hacia los centros de datos de inteligencia artificial podría provocar subidas espectaculares de los precios de los bienes de consumo y perturbar las cadenas de suministro.
El drástico cambio en el uso de los chips de memoria hacia los centros de datos de inteligencia artificial podría provocar subidas espectaculares de los precios de los bienes de consumo y perturbar las cadenas de suministro, según afirmaron este miércoles grupos que representan a fabricantes de automóviles, minoristas, empresas de electrónica y otros sectores.
La Alianza para la Innovación Automovilística, la Federación Nacional de Minoristas, la Asociación de Fabricantes de Dispositivos Médicos, la NCTA (Asociación de Internet y Televisión) y otras organizaciones escribieron una carta a los Departamentos del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos indicando sus preocupaciones.
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"Un desequilibrio urgente en el mercado de los chips de memoria podría provocar aumentos de precios significativos y sostenidos a corto plazo para los hogares estadounidenses y perturbar las cadenas de suministro críticas del país", indicaron en la misiva.