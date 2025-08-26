Maru Campos inaugura el Nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez

Con las mejoras realizadas, la capacidad aumentará de 960 mil a 2.5 millones de pasajeros anuales

La gobernadora Maru Campos encabezó la inauguración del Nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez “Abraham González”, y la rehabilitación del edificio ambulatorio, con el objetivo de eficientar operaciones, garantizar servicios de calidad y mejorar la conectividad.

En conjunto con el director general del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Ricardo Dueñas, la mandataria cortó el listón y recorrió las nuevas instalaciones que permitirán recibir a 2.5 millones de pasajeros anuales, lo que representa un incremento del 268 por ciento en comparación con el 2024.

“Estamos aquí para celebrar un paso más en la construcción de un Juárez fuerte, líder y sobre todo con miras hacia el futuro. Nuestra frontera ha demostrado ser el motor económico de Chihuahua y uno de los polos más dinámicos del país”, destacó Maru Campos.

Las obras incluyen la ampliación y rehabilitación de las salas de última espera al triple de su capacidad, renovación de acabados interiores, modernización de mobiliario, aire acondicionado, sanitarios y la apertura de tres nuevas puertas de abordaje.

También se mejoró el sistema de equipaje, se añadieron puertas automáticas, vehículos contra incendios, sistemas de comunicación y alumbrado, un innovador sistema de drenaje pluvial, subestaciones eléctricas y sistemas de respaldo de energía, reordenamiento del estacionamiento, entre otros.

“Hoy se entrega un rostro nuevo, un rostro moderno para este aeropuerto que se suma al objetivo que tenemos para generar confianza, certeza y competitividad”, subrayó la Gobernadora.

El proyecto surgió como parte del Plan Maestro de Desarrollo aeroportuario de OMA, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y responde al crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros y operaciones.

La obra se ha realizado en etapas hasta lograr su conclusión en 2025 con una inversión total de 828.4 millones de pesos.

La superficie total del aeropuerto incrementó de 6 mil 210 metros cuadrados (m2), a 13 mil 857 m2, y su operatividad ha generado más de 800 empleos directos.

“Este aeropuerto es la puerta de entrada para Estados Unidos y el mundo, y refleja nuestro compromiso con Juárez y la mejora continua. Nuestra visión es clara: hay que seguir creciendo”, expresó Dueñas.

Además, el directivo anunció que a estas labores se sumará una segunda inversión de 1,200 mdp en 2026, con lo que se espera atraer más rutas aéreas, impulsar las inversiones extranjeras y mejorar la conectividad en beneficio de las y los juarenses.

Durante el evento se contó con la presencia de Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Juárez; Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo; y Mauricio Ibarra Ponce, cónsul general de México en El Paso, Texas.

También estuvieron presentes, Raful Zacarías Ezzat, director de Operación Aeroportuaria de OMA y la diputada local Xóchitl Contreras.