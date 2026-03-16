Isaac Del Toro: una realidad de niveles históricos

Isaac Del Toro ha transformado su percepción de promesa a realidad de la élite del ciclismo en menos de tres temporadas.

Este fin de semana el mexicano llegó a 26 victorias profesionales, todas con el equipo UAE Emirates, tras ganar la tradicional Tirreno-Adriático con 28:02:14 en el reloj. Superó por 40 segundos a Matteo Jorgenson (Visma) y por 42 a Giulio Pellizzari (Red Bull).

Fue campeón de esta competencia con exactamente 22 años y 108 días, lo que le permitió entrar a un grupo muy selecto del ciclismo profesional, ya que los máximos ganadores a esa edad eran el belga Remco Evenepoel con 26 y el esloveno Tadej Pogacar con 17.

Del Toro empató a Evenepoel, que ahora tiene 26 años y 73 victorias. Pogacar creció de manera todavía más sólida, con 109 triunfos a sus 27 años. Ahora las expectativas están puestas sobre cuál será el techo del nacido en Ensenada, Baja California.

Su camino profesional inició en 2024. Ese año logró tres victorias dentro del mismo equipo del prestigioso Tadej Pogacar, lo que empezó a causar revuelo internacional. Pronto fue calificado como “gran promesa”.

Pero él mismo se encargó de cambiar esa percepción: en 2025 consiguió 18 victorias, incluyendo el segundo lugar de la clasificación general en el Giro de Italia, y en 2026 ya acumula cinco antes de finalizar marzo.

Esto lo posiciona como el máximo ganador del UCI World Tour en lo que va de 2026, mismo año en el que alcanzó el segundo lugar del ranking mundial de ciclismo de ruta por primera vez. Es una posición inédita para México.

“Es imbatible, muy superior. Muchos ciclistas de su edad podrían haber entrado en pánico cuando Pellizzari atacó en la recta final, pero (Del Toro) estaba convencido de que en los últimos 800 metros, en el peor de los casos lo alcanzaría y, en el mejor, lo dejaría atrás”, evaluó Jacky Durand, ex ciclista profesional y actual analista en Eurosport, tras la victoria en la Tirreno-Adriático.

“Es muy tranquilo y está muy concentrado. Es un líder que sabe cómo intervenir en una reunión y unir a todo el grupo para intentar ganar”, agregó Benoit Cosnefroy, compañero del mexicano en UAE Team Emirates.

Especialistas de Francia, España, Polonia y otros países ensalzaron el título de Isaac Del Toro en esta carrera, surgida en 1966. Después de todo, es apenas el segundo latinoamericano en ganarla, después del colombiano Nairo Quintana en 2015 y 2017.

“Creo que el Giro (2025) le vino bien, permitiéndole ganar siendo lo más preciso posible. No hizo esfuerzos innecesarios y nunca se puso nervioso (en la Tirreno-Adriático). Parecía que tuviera 60 años con más de 1,000 victorias profesionales, nunca dudó de sí mismo”, definió el ciclista Steve Chainel.

Lo que sigue

La Tirreno-Adriático 2026 significó la quinta victoria de una clasificación general para Del Toro. De acuerdo con el medio ‘Ciclismo Profesional’ (Ammattipyöräily), de Finlandia, el mexicano es el segundo más joven de la historia en llegar a esa cantidad, sólo superado por los 20 años y 197 días de Remco Evenepoel, pero rebasando los 22 años y 159 días de Tadej Pogacar.

Las generales ganadas por el mexicano son: Vuelta a Asturias 2024, Tour de Austria 2025, Vuelta a Burgos 2025, UAE Tour 2026 y Tirreno-Adriático 2026. Esta última tuvo un sabor especial para él.

“Para mí, es una de las más importantes carreras de una semana en todo el tour (…) El tridente (trofeo) es muy bonito. Lo voy a poner en la cocina”, expresó el mexicano.

Con cinco victorias entre el 16 de febrero y 15 de marzo, Del Toro está en la cima de los más ganadores en lo que va de la temporada 2026 del UCI World Tour, colocándose delante de las cuatro del italiano Jonathan Milan y de otros cinco ciclistas que han logrado tres, entre ellos, el neerlandés Mathieu Van der Poel y el danés Jonas Vingegaard.

La próxima carrera de Isaac será la edición 117 de la Milán-San Remo, que consiste en 298 kilómetros y en la que competirá su compañero Tadej Pogacar.

El esloveno es líder del ranking mundial con 11,355 puntos, seguido del mexicano con 7,199. Vingegaard es tercero con 6,369.14, mientras que, tras la Tirreno-Adriático, Remco Evenpoel ascendió al cuarto peldaño con 4,845.86, dejando en quinto a Mads Pedersen con 4,816.88.

CICLISTAS CON MÁS VICTORIAS PROFESIONALES EN 2026

1. Isaac Del Toro (México/UAE Emirates) – 5

2. Jonathan Milan (Italia/Lidl Trek) – 4

3. Mathieu Van der Poel (Países Bajos/Alpecin) – 3

3. Tobias Andresen (Dinamarca/Decathlon) – 3

3. Jonas Vingegaard (Dinamarca/Visma) – 3