Dos empresas llegarán a Bolsa

Dos empresas están cerca de llegar al mercado bursátil mexicano mediante la colocación de acciones, aprovechando las recientes modificaciones regulatorias que, entre otros cambios, impulsaron nueva la figura de emisión simplificada.

Se trata de una firma del sector educativo que busca aproximadamente 350 millones de pesos y de una financiera que planea recabar cerca de 120 millones, explicó Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.

La AMIB no anticipó cuándo podrían concretarse las ofertas.

Aunque los procesos están avanzados y las empresas buscan realizarlos pronto, su ejecución dependerá de diversos factores, entre ellos la volatilidad del mercado.

La Bolsa de Metales de Londres (LME) informó el lunes que su mercado electrónico LME Select sufrió una interrupción técnica y que la negociación no estaba disponible, pero que trabajaba para resolver el problema.

Los precios de los contratos de metales de la LME, incluidos el cobre, el aluminio, el plomo, el zinc , el níquel y el estaño, dejaron de actualizarse en la plataforma.

La Enciclopedia Británica y su filial Merriam-Webster demandaron a OpenAI ante un tribunal federal de Manhattan por presuntamente hacer un uso indebido de sus materiales de referencia para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Britannica dijo en la demanda presentada el viernes que OpenAI, respaldada por Microsoft, usó sus artículos en línea y las entradas de su enciclopedia y diccionario para enseñar a su chatbot insignia, ChatGPT, a responder a las preguntas de los usuarios, y que "canibalizó" el tráfico web de Britannica con resúmenes de su contenido generados por Inteligencia Artificial.

“Nuestros modelos impulsan la innovación y se entrenan con datos de dominio público, basándose en el uso legítimo”, dijo el lunes un portavoz de OpenAI en respuesta a la demanda.

El caso es una de las muchas demandas de gran calado presentadas por propietarios de derechos de autor, incluidos escritores y medios de comunicación, contra empresas tecnológicas por usar su material para entrenar sistemas de IA sin permiso.

La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) anunció el nombramiento de Véronique Billia como su nueva directora general, tras la salida de Liliana Reyes de ese encargo a finales de diciembre.

Billia, quien recientemente encabezó la estrategia de innovación para América Latina de la farmacéutica Roche, asumió su nuevo cargo en Amexcap el lunes 16 de marzo, informó el organismo en un comunicado.

El organismo también destacó la trayectoria de más de 20 años de Billia en instituciones como Endeavor México, donde se desempeñó como directora del área de Desarrollo de Negocios.

El nombramiento ocurre tras la salida, en diciembre de 2025, de Liliana Reyes, quien actualmente dirige Fondo de Fondos, una plataforma de inversión integrada por instituciones de la banca de desarrollo.

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