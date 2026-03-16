Indian Wells provocó ocho movimientos en top 10

El Abierto de Indian Wells, considerado ‘el quinto major’ del tenis, provocó un total de ocho movimientos en el top 10 de los rankings femenil (WTA) y varonil (ATP).

Ninguno fue protagonizado por los campeones, ya que Aryna Sabalenka se mantuvo en la cima femenil y Jannik Sinner en el segundo peldaño varonil. Lo más importante para ambos es que, por primera vez en su carrera, ganaron este torneo.

De acuerdo con el sitio oficial de WTA, Sabalenka posee 11,025 puntos en el primer lugar del ranking, más de 3,000 respecto a su más cercana perseguidora: Elena Rybakina.

Sin embargo, Rybakina protagoniza uno de los movimientos más destacados después de Indian Wells, ya que por primera vez ascendió al segundo lugar del ranking mundial. La representante de Kazajistán fue subcampeona y llegó a 7,783 puntos.

“Hubo mucha igualdad, especialmente, en el tercer set. Fue como una ruleta rusa, no creo que ninguna de las dos hiciera nada extraordinario por encima de la otra para ganar (…) Tuvimos que esforzarnos al máximo y terminó cayendo de su lado. Poco más puedo decir”, reflexionó Rybakina tras caer por segunda vez en su carrera en una final ante Sabalenka.

Rybakina no ha salido del top 10 desde agosto de 2025, pero tuvo un exponencial aumento de puntaje tras ser campeona de las WTA Finals en noviembre y del Australian Open en enero. En ambas finales venció a Sabalenka.

Su inédito ascenso al segundo lugar del ranking significó, en contraste, el descenso de Iga Swiatek al tercer lugar.

La polaca fue eliminada en cuartos de final de Indian Wells y se quedó en 7,413 puntos a partir de esta semana, en la que comienza el segundo torneo del llamado ‘Sunshine Double’ del tenis, el Miami Open.

Hubo otros tres movimientos en el top 10 de WTA: la ucraniana Elina Svitolina ascendió al octavo lugar tras disputar semifinales en Indian Wells, mientras que la canadiense Victoria Mboko subió a novena por llegar a cuartos de final. Igual que con Rybakina, esta es la mejor posición de Mboko en su carrera.

Finalmente, la campeona de Indian Wells 2025, la rusa Mirra Andreeva, descendió de octava a décima al no defender su título y ser eliminada en tercera ronda por Katerina Siniakova.

Persiguiendo a Alcaraz

La rama varonil registró tres movimientos en el top 10: el canadiense Félix Auger-Aliassime ascendió a octavo, el estadounidense Ben Shelton descendió a noveno y el ruso Daniil Medvedev, subcampeón de Indian Wells, volvió a la decena de los mejores.

Aunque Auger-Aliassime cayó en octavos de final ante Arthur Fils, intercambió posiciones con Shelton porque este fue eliminado en tercera ronda por Learner Tien.

Medvedev, por su parte, disputó la final 43 de su carrera y, aunque perdió, volvió al top 10 después de ocho meses. Era noveno hasta el 30 de junio de 2025, pero en septiembre de ese mismo año llegó a caer hasta la posición 18.

“Fue un gran torneo, con un nivel altísimo”, evaluó Medvedev tras la tercera final de su carrera en Indian Wells (2023 y 2024 perdidas ante Carlos Alcaraz).

“Por supuesto, estoy un poco decepcionado por haber tenido algunos momentos en los que pude jugar mejor. Jannik (Sinner) es un jugador formidable, así que es muy difícil enfrentarse a él. En general, estoy contento con la semana y tengo ganas de jugar más partidos como este”.

Sinner, por su parte, llegó a 11,400 puntos en el ranking tras su inédito campeonato en Indian Wells. Con ello, ya está a 2,150 de distancia de Carlos Alcaraz, el líder desde noviembre de 2025.

Cabe resaltar que aunque Novak Djokovic fue eliminado en octavos de final se mantiene en tercer lugar del ranking ATP, pero con una fuerte distancia respecto a Sinner y Alcaraz con 5,370 puntos. No obstante, el serbio no jugará el Miami Open por lesión en el hombro derecho.

El top 5 con miras al segundo Masters 1000 de esta temporada, que será el Miami Open, lo completan el alemán Alexander Zverev (4,905 puntos) y el italiano Lorenzo Musetti (4,365).