México ha evacuado a 1,377 connacionales de Medio Oriente: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reportó que gracias a las acciones consulares de sus embajadas en Medio Oriente se ha logrado evacuar a 1,377 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

"Hasta el momento no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional", detalló la dependencia federal en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La SRE recordó a los turistas y visitantes que el espacio aéreo de la mayoría de los países de la región se encuentra abierto de manera intermitente, por lo que recomienda contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada en caso de tener alguna reservación para trasladarse en esa zona.

La dependencia reiteró que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca el conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos realizó sus primeros ataques contra Irán.

"Las embajadas de nuestro país permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten", dijo la SRE.