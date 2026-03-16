Índice PCE, el preferido por la Fed, registra un ligero descenso en enero

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed) se situó en enero ligeramente por debajo de lo esperado, registrando un crecimiento de 2.8% con respecto al año anterior, antes de la importante reunión del banco central de esta semana en la que se fijarán las tasas de interés.

Estados Unidos (EU) ha sufrido una inflación persistentemente alta desde el inicio de la pandemia, y los hogares se han visto afectados por años de precios más elevados de lo previsto.

La asequibilidad es una cuestión política clave para el presidente de EU, Donald Trump, quien ha afirmado que los precios están bajando, a pesar de que los consumidores siguen quejándose del elevado costo de los productos básicos.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) se mantuviera sin cambios respecto a diciembre, en 2.9 por ciento.

El PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, subió 3.1%, su nivel más alto desde marzo del 2024.

La publicación de los datos del PCE de enero se retrasó debido al cierre del gobierno estadounidense del año pasado. Por ello, no refleja los incrementos del precio del petróleo —ni sus efectos inflacionistas asociados— provocados por la guerra de EU e Israel contra Irán.

Los analistas advirtieron de un aumento de la inflación debido al conflicto.

El PCE se diferencia de los datos del IPC en que abarca una gama más amplia de gastos, incluidos aquellos pagados en nombre de los consumidores, como las primas de los seguros médicos que abonan los empleadores.