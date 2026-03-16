PIB de EU del IV Trim. fue considerablemente inferior al previsto

Según datos oficiales publicados el viernes, la economía estadounidense creció a un ritmo significativamente más lento de lo que se había estimado inicialmente durante los últimos meses del 2025, una importante revisión a la baja que se produce en un momento en que se ciernen las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 0.7% en el cuarto trimestre, informó el Departamento de Comercio. Esta cifra supone un fuerte descenso con respecto a la estimación anterior de 1.4% y se sitúa por debajo del avance de 4.4% registrado en el tercer trimestre.

El crecimiento se vio lastrado por un prolongado cierre de gobierno entre octubre y mediados de noviembre.

Sin embargo, las últimas cifras también indican que la mayor economía del mundo podría haber estado en una situación más delicada de lo previsto antes de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán del 28 de febrero.

El conflicto ya ha sacudido los mercados energéticos y ha disparado los precios de los combustibles, avivando los temores inflacionistas.

Estos resultados mediocres ponen fin al primer año completo del regreso de Donald Trump a la presidencia de EU. Más allá del cierre del gobierno, crecen las preocupaciones por el enfriamiento del mercado laboral y la inflación persistente.

En el cuarto trimestre, el ajuste del crecimiento reflejó “revisiones a la baja de las exportaciones, el gasto de los consumidores, el gasto público y la inversión”, según el Departamento de Comercio. Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente.

Preocupaciones de los consumidores

“El decepcionante final de año se debió en gran medida a las dificultades provocadas por el cierre de gobierno más prolongado de la historia de EU, pero la demanda del sector privado también se moderó ligeramente”, afirmó Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

Añadió que el crecimiento real del gasto de los consumidores se vio impulsado por el gasto de los hogares con mayor poder adquisitivo en servicios.

Los datos más recientes muestran que los consumidores se mostraron más pesimistas en marzo, ya que la confianza cayó hasta su nivel más bajo del año, según una encuesta de la Universidad de Míchigan.

“Los precios de la gasolina han sido el factor que ha tenido un impacto más inmediato en los consumidores”, añadió.

En el conjunto del 2025, el crecimiento del PIB fue de 2.1%, ligeramente por debajo de 2.2% estimado anteriormente.

Aunque Trump ha pedido en repetidas ocasiones un recorte de tasas de interés para impulsar la economía, la tarea de la Fed se ve complicada por la inflación persistente y, ahora, por las crecientes presiones sobre los precios debido al aumento de los costos energéticos.