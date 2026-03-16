Precio del petróleo cae luego de tres sesiones con alza

Los principales referenciales del petróleo registraron caídas al comienzo de la semana, luego de tres sesiones consecutivas de avances.

El retroceso del crudo se debió a una mayor oferta en el mercado y señales de una posible desescalada en las tensiones geopolíticas de Medio Oriente.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, para entrega en abril, cayó 5.28% hasta los 93.50 dólares y de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, perdió 2.84% hasta los 100.21 dólares.

La mezcla mexicana de exportación apuntó un descenso de 3.91% y cotizó en 89.40 dólares por barril.

En operaciones electrónicas a las 20:30 horas de la Ciudad de México, el Brent avanzaba 2.69% a 102.91 dólares el barril y el WTI ganaba 2.65% a 94.91 dólares.

En el mes, el WTI gana 39.51%, el Brent 38.26% y la mezcla mexicana 40.88 por ciento.

En lo que va del 2026 el crudo mexicano sube 66.73%, el Brent 64.68% y el WTI 62.84 por ciento.

Sergio Cisternas, analista de Mercados en EBC Financial Group, aseveró que el punto más sensible sigue siendo el Estrecho de Ormuz, corredor por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

“Si la tensión militar se mantiene o se producen nuevos ataques a infraestructura energética, no sería extraño ver al Brent probar nuevamente la zona de 110 o incluso 120 dólares, niveles que el mercado ya alcanzó brevemente en las últimas semanas”, advirtió el experto.

Desde una perspectiva de mercado, la evolución del petróleo seguirá siendo el principal termómetro en las próximas semanas. “Si el flujo energético en el Golfo Pérsico logra normalizarse, los precios podrían estabilizarse nuevamente bajo los 100 dólares. Pero si el conflicto escala o se prolonga, la energía podría convertirse nuevamente en el principal motor de volatilidad para los mercados globales y para la inflación mundial”, dijo.

Riesgos inflacionarios

El conflicto en Irán ha incrementado los precios del petróleo e introducido nuevos riesgos que están reforzando la postura cautelosa de la Reserva Federal (Fed) respecto a la flexibilización de su política monetaria.

Los especialistas de BBVA Research, escribieron que debido al enfrentamiento “ha reducido la probabilidad de un recorte temprano de las tasas. Aunque anteriormente se preveía que el ciclo de relajación podría comenzar en la segunda mitad de 2026, la incertidumbre actual sugiere que la Fed descartará una flexibilización a corto plazo”.

Resaltaron que el aumento repentino del precio del crudo introduce riesgos al alza para la inflación. “Más allá del impacto directo en los precios de la energía, a la Fed le preocupan los "efectos de segunda ronda", donde los altos costos del combustible se trasladan gradualmente al transporte y a otros servicios”.

Esta cautela se ve reforzada por la posibilidad de que la confianza de los consumidores se vea afectada por la pérdida de poder adquisitivo por el precio de los combustibles

Volatilidad en el mercado

El lunes, las acciones de compañías petroleras se movieron sin una tendencia marcada. En Wall Street, los papeles que más subieron fueron los de Enbridge con 0.85% a 54.54 dólares y ExxonMobil con 0.71% a 157.23 dólares. Por el contrario, los de ConoPhillips cayeron 0.47% a 121.32 dólares.

En Europa, la que más avanzó fue la noruega Equinor 2.77% y la holandesa Shell con 1.44 por ciento. Desde Brasil, Petrobras escaló con 1.50%, en China, PetroChina, con un descenso de 0.47 por ciento.