México y Estados Unidos, de los países donde vemos un mayor crecimiento: Santander

La apuesta de Banco Santander en México sigue; y junto a Estados Unidos es uno de los países donde ve mayor crecimiento en los próximos años.

Lo anterior lo afirmó en entrevista con El Economista, Felipe García Ascencio, director general de Santander México, quien destacó que éste es un mercado que gusta mucho al grupo financiero español.

“Es un país con una población muy joven; con una penetración en el sistema financiero muy baja, con lo cual eventualmente y trabajando junto con las autoridades, ojalá crezca. Hay un potencial muy grande de ir subiendo gente al sistema financiero y que podamos ampliar la base”, dijo.

Hoy, Banco Santander México se ubica en el segundo lugar del sistema bancario por activos, con 2.07 billones de pesos a diciembre del 2025. El saldo de su cartera de crédito cerró el año pasado en 985,000 millones y el de captación en 1.11 billones (tercer sitio en ambos conceptos).

“Lo han dicho Ana Botín y Héctor Grisi (presidenta y consejero delegado del banco a nivel global, respectivamente): tenemos un interés muy grande en Norteamérica. El banco anunció recientemente la adquisición de un banco en Estados Unidos. Queremos crecer nuestra presencia en Estados Unidos; queremos crecer mucho en México. Son de las partes del mundo en donde vemos mayor crecimiento. Entonces la apuesta en México sigue, y vamos a seguir muy presentes”, subrayó.

Prueba de esta apuesta por el país es que Santander ha anunciado una inversión por 2,000 millones de dólares para tres años, iniciada en el 2025.

Queremos seguir aportando más al grupo

Hoy Santander México es la tercera filial que más utilidades aporta al grupo financiero español, solo por debajo de España y Brasil, pero de acuerdo con García Ascencio, la meta es seguir creciendo y aportando a la entidad, tanto como sea posible.

“Cada vez trabajamos más en conjunto; aprendemos mucho de las otras geografías. Todo lo que está funcionando muy bien en otras geografías que pensamos que pueda funcionar en México, lo traemos muy rápido, y las cosas que hacemos bien en México, también las exportamos a otros países”, resaltó.

Agregó: “entonces, esta fortaleza que tenemos de trabajar en Estados Unidos, el Reino Unido, en España, Portugal y Sudamérica, que también son socios comerciales importantes de México, nos ayuda porque nos trae una fortaleza enorme”.

Seguiremos compitiendo con la banca tradicional y digital

El director general de Santander México, reconoció que hay muy buenos competidores por el lado de la banca tradicional, pero ahora también con los nuevos jugadores digitales.

“Que nos exigen cada vez atender mejor a nuestros clientes, y tener mejores productos. Entonces vamos a seguir compitiendo en banca tradicional con Banco Santander, y contra de las fintech tenemos a Openbank, que viene creciendo muy bien, funcionando muy bien”, expuso.

Vigilantes en prevención de lavado de dinero

Por otra parte, respecto a la enseñanza que dejó el caso de CIBanco e Intercam, que hoy prácticamente han desaparecido tras los señalamientos, el año pasado, de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado dinero, García Ascencio resaltó que la principal es que el sector debe ser “increíblemente” vigilante y cuidadoso con este tema.

“Nosotros somos un banco, y creo que el único en México, que está supervisado por la autoridad europea, la americana y mexicana. Entonces tenemos que asegurar que estamos cumpliendo con la regulación de estas tres jurisdicciones”, dijo.

Añadió: “nos lleva en todo momento a estar compartiendo mejores prácticas entre países, muy pegados a las autoridades, a los clientes, para siempre tener la mejor información posible, y en todo momento estar tratando de trabajar y cuidar muchísimo ese aspecto. Entonces lo tomamos muy en serio, es algo que tienes que constantemente estar renovando, revisando y demás”.

Ve mayor dinamismo en consumo y empresas

En el 2025, se desaceleró el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado, aunque Santander registró buenos datos.

En este sentido, para el 2026, el director de la institución en México consideró que habrá bastante dinamismo, tanto en el segmento de individuos como de empresas, así como en hipotecario y otros.

“Vamos a seguir abiertos para prestar, tanto a individuos como a empresas durante todo el año”, concluyó.

eduardo.juarez@eleconomista.mx