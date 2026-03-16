Nvidia ve posible ingresar 1 billón de dólares por chips con IA

Nvidia dijo que las oportunidades de ingresos para sus chips de inteligencia artificial podrían alcanzar al menos 1 billón de dólares durante 2027 y esbozó una estrategia para competir de forma más agresiva en el mercado de la ejecución de sistemas de IA en tiempo real.

El presidente ejecutivo, Jensen Huang, presentó un nuevo procesador central y un sistema de IA basado en la tecnología de Groq, una startup de chips cuya tecnología adquirió Nvidia mediante una licencia por 17,000 millones de dólares en diciembre, durante su conferencia anual de desarrolladores GTC, en San José, en el estado de California.

Las medidas forman parte de la apuesta de Huang por consolidar la posición de la empresa en la denominada "computación de inferencia", el proceso de responder a consultas, donde sus procesadores gráficos se enfrentan a una mayor competencia por parte de las unidades centrales de procesamiento y los procesadores personalizados fabricados por empresas como Google.

Los chips de Nvidia han dominado el proceso de entrenamiento de modelos de IA, que ha sido el centro de atención en los últimos años.

"Ha llegado el punto de inflexión de la inferencia", dijo Huang. "Y la demanda no deja de crecer", añadió.

Vestido con su característica chaqueta de cuero negra, Huang habló en un estadio de hockey con capacidad para más de 18,000 personas durante la conferencia de cuatro días que se ha convertido en uno de los mayores escaparates de la tecnología de IA.

Pero tras una deslumbrante subida que convirtió a Nvidia en la primera empresa en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares el pasado octubre, han surgido dudas sobre su crecimiento. Los inversores también se han preguntado si su plan de reinvertir los beneficios en el ecosistema de la IA dará sus frutos. Los comentarios de Huang disiparon algunos temores.

La previsión de 1 billón de dólares supone un aumento respecto a la oportunidad de ingresos de 500,000 millones de dólares durante 2026, que Nvidia citó para sus chips de IA Blackwell y Rubin en su última presentación de resultados en febrero.

Las acciones de Nvidia subieron brevemente tras la nueva previsión, pero recortaron esas ganancias para cerrar con un alza del 1.2%.

"El hecho de que Huang prevea una oportunidad de 1 billón de dólares hasta 2027 subraya la demanda duradera de la infraestructura de IA de Nvidia a pesar de las preocupaciones de los inversores", dijo Jacob Bourne, analista de eMarketer.

"Esto indica que Nvidia mantiene su liderazgo en el mercado de chips de IA, mientras que el sector de la IA en general se expande más allá de la fase inicial de experimentación hacia un despliegue a gran escala".

Huang afirmó que la inferencia, proceso mediante el cual los sistemas de IA responden a preguntas o realizan tareas, se dividirá en dos pasos.

Los chips Vera Rubin de Nvidia se encargarán de un primer paso denominado "prefill", en el que la solicitud del usuario se transforma de palabras humanas al lenguaje de "tokens" que usan los computadores con IA.

Los nuevos chips de Groq se encargarán de una segunda etapa de "decodificación", en la que el computador con IA proporciona la respuesta que busca el usuario.