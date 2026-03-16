En México, persiste brecha salarial de género

En México, las mujeres continúan ganando entre 13% y 16% menos que los hombres por trabajos comparables. La desigualdad es más marcada en tecnología, industria, finanzas y cargos directivos, donde la participación femenina sigue siendo minoritaria, señala Silvia Ojeda, directora de Fundación Instituto Natura México. Además, las mujeres realizan más del doble del trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita sus oportunidades laborales.

El país es líder en representación política femenina. Gracias a la reforma de paridad de 2019, casi la mitad del Congreso está integrado por mujeres. Sin embargo, el avance en empresas es lento: menos del 15% de las direcciones generales en grandes corporativos son femeninas, y su presencia en consejos de administración sigue siendo reducida. “Es urgente impulsar políticas activas que promuevan la participación de mujeres en todos los niveles de decisión”, comenta Ojeda.

El Índice de Concientización sobre Violencia de Género 2025, elaborado por Fundación Instituto Natura y Avon, revela que 54% de las mujeres ha vivido violencia. Al analizar casos concretos, la cifra asciende a 86%. La violencia ocurre principalmente en el ámbito familiar, de pareja y comunitario, y se manifiesta en formas psicológicas, económicas o digitales, aún poco reconocidas. Las políticas más efectivas combinan concientización, educación social, atención integral a víctimas y acceso a la justicia.

México ha logrado progresos importantes: la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y más estados lo han despenalizado. Aun así, persisten desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva, barreras institucionales y estigmas que dificultan ejercer estos derechos plenamente.

Aunque las niñas alcanzan niveles de escolaridad similares o superiores, menos del 30% estudia carreras STEM. Los estereotipos de género influyen desde edades tempranas, limitando la participación femenina en sectores estratégicos de innovación y tecnología.

La pandemia profundizó desigualdades: más de un millón de mujeres dejaron el mercado laboral ante el aumento de responsabilidades de cuidado. Hoy, siguen realizando alrededor del 75% del trabajo no remunerado en el hogar. Esto evidencia la necesidad urgente de un sistema nacional de cuidados que distribuya estas responsabilidades de manera equitativa.

Para romper estereotipos de género, Fundación Instituto Natura recomienda estrategias combinadas: educación con perspectiva de género, campañas de concientización y visibilización de mujeres en liderazgo. Las empresas juegan un papel central: políticas de igualdad salarial, liderazgo, mentorías y licencias de cuidado fortalecen el talento femenino y competitividad.

“Promover la igualdad no es solo un tema de derechos; es también una inversión en innovación y desarrollo”, concluye la directora de Fundación Instituto Natura México.