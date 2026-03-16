Venezuela buscará primer título de Clásico Mundial ante Estados Unidos

Venezuela buscará el primer título de su historia en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés) después de terminar con el cuento de hadas de Italia en semifinales. La victoria para la ‘Vinotinto’ fue por 4-2 en el LoanDepot Park de Miami.

Italia se había puesto en ventaja 0-2 apenas en la segunda entrada, gracias a las carreras de Zach Dezenzo y Jac Caglianone. La ‘Azzurra’ nunca había llegado tan lejos en sus cinco participaciones anteriores en WBC y presumía un récord imbatible de 5-0 en esta edición.

No obstante, Venezuela respondió con un jonrón de Eugenio Suárez en el cuarto inning y la voltereta se consumó en el séptimo tras un hit de Ronald Acuña capitalizado por Andrés Giménez, además de anotaciones de Jackson Chourio y el propio Acuña Jr.

El pitcheo italiano inició sólido con Aaron Nola permitiendo una carrera en las primeras cuatro entradas, pero se derrumbó con Michael Lorenzen, Kyle Nicolas y Ron Marinaccio en el resto del partido. De esta forma, conocieron la derrota por primera vez en el WBC 2026.

Venezuela, en cambio, disputará la primera final de su historia en WBC. En 2009 ya había jugado semifinales, pero perdió (2-10) ante Corea del Sur y tuvo que conformarse con el tercer lugar.

La final 2026 representará el sexto enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela en el WBC. La novena de las Barras y las Estrellas lidera el historial por 3-2, siendo su más reciente triunfo en cuartos de final de 2023 (9-7).

Estados Unidos ya fue campeón en 2017, luego de aplastar 8-0 a Puerto Rico en el Dodger Stadium. La segunda final de su historia en WBC fue en 2023, pero perdió 2-3 ante Japón en el LoanDepot Park.

Su tercera batalla por el título llegará de manera consecutiva este 2026 y teniendo a Miami, de nueva cuenta, como sede. Con un róster de suma experiencia entre Aaron Judge, Clayton Kershaw, Paul Skenes, Bryce Harper, entre otros, la novena estadounidense intentará conseguir su cuarta victoria sobre Venezuela para quedarse con un nuevo título de WBC.

Pero Venezuela también cuenta con un plantel de prestigio. En total, 23 de sus convocados al WBC 2026 pertenecen a instituciones de Grandes Ligas (MLB), como Ronald Acuña Jr. en Atlanta Braves, Luis Arráez en San Francisco Giants y el capitán Salvador Pérez en Kansas City Royals.

La ‘Vinotinto’ está disfrutando su participación en el WBC 2026 y ha convertido en uno de sus sellos característicos una danza al ritmo de un tambor.

“Obviamente, estamos aquí por el beisbol y tenemos un muy buen equipo, pero también mostrar este lado es genial. Tenemos mucho que ofrecer con nuestra comida, música, bailes, folclor y todo lo demás”, señaló al sitio oficial del WBC, Daniel Álvarez, periodista director de El Extrabase.

Camino a la final

Venezuela fue sublíder del Grupo D con récord de 3-1. Sólo perdió ante República Dominicana (5-7), pero pasó por encima de Países Bajos (6-2), Israel (11-3) y Nicaragua (4-0). En cuartos de final dio una de las mayores sorpresas al eliminar al Japón de Shohei Ohtani por 8-5.

De hecho, antes de asegurar su pase a la final, Venezuela ya había confirmado su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Al avanzar a semifinales, la ‘Vinotinto’ se adueñó de una de las dos plazas para el continente americano que repartió la Confederación Mundial de Softbol y Beisbol (WBSC) en el WBC 2026. La otra fue para República Dominicana, también semifinalista.

A pesar de su larga tradición en el beisbol, Venezuela nunca ha participado en Juegos Olímpicos. República Dominicana sí, en 1992 y 2020. Los Ángeles marcará su tercera presencia y buscará repetir el podio que logró en Tokio (medalla de bronce).

Respecto al WBC 2026, Estados Unidos, por su parte, fue sublíder del Grupo B con récord de 3-1. Su única derrota fue contra Italia por 6-8, pero venció a Brasil 15-5, a Gran Bretaña 9-1 y a México 5-3. En cuartos de final superó a Canadá también por 5-3 y en semifinales a República Dominicana por 2-1.

La novena de las Barras y las Estrellas ya tiene garantizado su boleto a los Juegos Olímpicos 2028 por ser anfitrión.

Final WBC 2026