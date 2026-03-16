Wall Street sube por regreso de inversionistas a acciones de IA

Wall Street subió el lunes, impulsado por el avance de las acciones relacionadas con la IA, con Meta Platforms avanzando tras un informe que indicaba que se preparaba para despidos masivos, mientras que los precios del petróleo retrocedieron en medio de la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente.

El S&P 500 subió 1.01%, a 6,699.40 unidades; el Nasdaq Composite ganó 1.22%, a 22,374.18 puntos; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 0.83%, a 46,946.41 enteros.

Meta se disparó (2.24%) tras una información de Reuters, que indicó que la compañía de megacapitalización planea reducir su plantilla 20% o más para compensar las costosas inversiones en infraestructura de IA y prepararse para la mayor eficiencia que aportarán los trabajadores asistidos por ella.

NVIDIA subió (1.65%) luego de que su presidente ejecutivo, Jensen Huang, anunció nuevos componentes en la conferencia anual de desarrolladores del fabricante de chips.

Mientras que Foxconn, la empresa taiwanesa que fabrica servidores de IA con chips de NVIDIA, publicó el lunes un sólido pronóstico de ingresos trimestrales.

Tesla avanzó (1.115) después de que su CEO, Elon Musk, anunció que el proyecto Terafab de la compañía para fabricar chips de IA se lanzará en siete días.

Las acciones de Micron Technology, en tanto, ganaron (3.68%) tras el anuncio del fabricante de chips de memoria sobre sus planes para una segunda planta de fabricación en Taiwán.

En Alemania las acciones de Commerzbank se dispararon alrededor de 9% después de que la italiana UniCredit lanzó una oferta para adquirir una participación adicional en el banco alemán.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años cayó 6.1 puntos básicos a 4.224%, aunque todavía acumula un aumento de 26 puntos básicos en marzo.

Menor tensión

El índice de volatilidad CBOE, indicador del miedo en Wall Street, cayó, mientras que el índice Russell 2000 , sensible a las tasas de interés, subió 0.94 por ciento.

Una baja en los precios del crudo, después de que Estados Unidos declaró que no tendría inconveniente en que algunos buques iraníes, indios y chinos transitaran por el Estrecho de Ormuz, también brindó cierto alivio al mercado.

Es probable que el alza de los precios de la energía sea un tema central en las reuniones de los bancos centrales de todo el mundo esta semana.

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios al término de su cita de dos días el miércoles.

Los operadores han pospuesto sus expectativas de un recorte de las tasas de 25 puntos básicos para octubre, en comparación con la expectativa anterior de una reducción en julio.