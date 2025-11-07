Mario Delgado: Participan más de 5 millones en la tercera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

Esta Jornada que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se lleva a cabo hoy y mañana 8 de noviembre con la participación de los integrantes del Sistema Educativo Nacional, informó.

En la secundaria 93 “Martín Luis Guzmán” en la alcaldía Gustavo A. Madero, convocó a maestras, maestros, estudiantes, madres y padres de familia, a hacer un frente común, de todas y todos, en contra de las adicciones.

Queremos que las y los alumnos crezcan sanos, fuertes y felices, ese es el objetivo principal hoy en las escuelas, afirmó.

En la Secundaria No. 93 “Martín Luis Guzmán”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó las actividades de la tercera Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participan más de 5 millones de integrantes de las comunidades escolares de secundaria, preparatoria y universidades. Esta jornada tiene como objetivo promover entornos de sana convivencia e informar sobre los daños que provoca el consumo de drogas.

Durante la jornada, Delgado Carrillo convocó a estudiantes, maestras, maestros, madres y padres de familia a conformar un frente común en contra de las adicciones, para proteger a las infancias y juventudes de México. Subrayó la importancia de que “vivan felices, sanas, fuertes y sean la generación más saludable en la historia de nuestro país”.

En el patio de la secundaria, que cumplirá 70 años en 2027, el secretario participó junto con 487 alumnas y alumnos, docentes, madres y padres de familia en actividades culturales, artísticas y deportivas que forman parte de la Jornada y que buscan fortalecer la cohesión de la comunidad escolar.

El titular de la SEP señaló que todas y todos debemos tomar conciencia del daño que causan las drogas a la salud, al cuerpo y a la mente. “Queremos que crezcan sanos, que crezcan fuertes y que crezcan felices; ese es el objetivo principal hoy de las escuelas en nuestro país: que lleguen contentos, se sientan felices y haya mucho respeto entre ustedes”, expresó.

A las y los estudiantes, Delgado Carrillo les pidió no hacer bullying ni hacer sentir mal a nadie, porque todas y todos somos iguales. “Todos tenemos emociones, sentimientos, y hay veces que uno llega de su casa triste, contento o enojado, pero al llegar a la escuela y encontrarse con un grupo de amigos y amigas que nos tratamos bien, que nos divertimos y aprendemos juntos, eso es realmente muy reconfortante”, manifestó.

Luego de escuchar la lectura que hizo el director general de Operación y Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDM), Mario Chávez Campos, de un poema sobre la importancia de llegar a acuerdos entre las personas, el secretario felicitó a las y los maestros por su participación en la Jornada y, sobre todo, por abrir la escuela a la comunidad, para que madres y padres de familia conozcan cómo se trabaja por el bienestar de sus hijas e hijos.

El titular de la SEP destacó que es fundamental que las madres y padres de familia colaboren desde el hogar, dialogando con sus hijas e hijos y ofreciéndoles información complementaria sobre los daños que provocan las drogas. “Es muy importante que en las familias sepamos lo que está ocurriendo en las escuelas, para que nos ayuden a reforzar todos esos saberes y enseñanzas”, añadió.

Finalmente, Israel Leyva Morales, director del plantel, comentó que a las comunidades escolares les corresponde construir la paz, procurando que cada alumna y alumno se sienta bien al acudir a la escuela, en un ambiente de respeto, sin acoso, discriminación ni racismo. “Se trata —agregó— de que todas y todos nos veamos como iguales”.

Durante su presencia a la Secundaria No. 93 “Martín Luis Guzmán, Delgado Carrillo visitó la cooperativa donde constató que se consumen alimentos saludables; recorrió salones, biblioteca, talleres y participó en el Podcast “Sonar de la 93”, que producen las y los alumnos del Taller de Radio y Televisión del plantel.