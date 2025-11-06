Mario Delgado: Durante el ciclo escolar 2025-2026 se valoran niñas y niños de más de 90 mil escuelas primarias

El secretario de Educación Pública señaló que las visitas son parte de la aplicación de la segunda fase de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que 738 Brigadas de Salud realizan visitas a 90 mil 832 escuelas primarias del país para valorar la talla, peso, salud dental y visual de las y los alumnos, como parte de la implementación de la segunda fase de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante el ciclo escolar 2025-2026.

Delgado Carrillo comentó que las brigadas están integradas por 8 mil 118 especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes realizan la valoración de los estudiantes con el apoyo de las autoridades sanitarias y educativas de las 32 entidades federativas.

Agregó que, además de la revisión del estado de salud de las y los estudiantes, las brigadas ofrecen pláticas de orientación alimentaria y promueven la actividad física en las comunidades escolares.

El titular de la SEP explicó que los resultados de cada valoración se integran en un Expediente Digital de Salud Escolar, desarrollado especialmente para estas jornadas por el IMSS y la Agencia de Transformación Digital. Junto con el Informe de Resultados, madres y padres de familia reciben un manual digital con recomendaciones personalizadas derivadas de las revisiones realizadas a sus hijas e hijos.

Destacó que, si en el Informe de Resultados se detecta un problema de sobrepeso, obesidad o bajo peso, así como la presencia de caries, las y los estudiantes son canalizados a una clínica o centro de salud para recibir atención médica gratuita.

Felicitó a las madres, padres y familias que, una vez recibido el informe, llevaron a sus hijas e hijos a recibir atención médica. “A la fecha, más de 350 mil estudiantes han sido atendidos en centros y clínicas de salud”, comentó.

Exhortó a las comunidades escolares a mantenerse atentas al día y la hora en que las Brigadas de Salud visitarán sus escuelas, a fin de autorizar y facilitar la valoración de las y los estudiantes.

El secretario de Educación Pública señaló que la jefa del Ejecutivo Federal instruyó que las escuelas se consoliden como espacios de promoción de la salud y prevención de las adicciones, propósito que impulsa la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz.

“La meta es muy ambiciosa: lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia de nuestro país. Ese es el compromiso que tenemos con la Presidenta de México”, expresó.